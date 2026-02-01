Gustavo Petro viaja a Estados Unidos para su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente colombiano recibió un visado espacial luego de que el Departamento de Estado estadounidense le cancelara el suyo tras ser inclusido en la llamada 'lista Clinton'.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó este domingo a Washington para su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.

Antes de iniciar su viaje a la capital estadounidense, para el que recibió un visado espacial luego de que el Departamento de Estado estadounidense se lo cancelara tras su inclusión en la llamada 'lista Clinton', Petro anunció que se entrevistó con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

"Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE.UU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara", escribió Petro en su cuenta de X.

La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.

Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día, pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.

Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.