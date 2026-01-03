Una operación discreta y planificada por meses: así se ejecutó la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Donald Trump dijo que las fuerzas estadounidenses irrumpieron en una “fortaleza” para capturar a Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado en una rueda de prensa que la operación para capturar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se produjo en "una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas".

El presidente republicano no precisó el nombre de esa "fortaleza" en la capital venezolana ni si se trataba del Palacio de Miraflores, donde se encuentra el despacho presidencial.

Trump aseguró que la acción ha sido "una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos".

Agregó que "todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas", durante la acometida, que incluyó ataques desde helicópteros en Caracas y otras regiones circundantes.

"Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas gracias a una técnica especializada que conocemos", explicó el mandatario desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

"Estaba oscuro y era peligroso", insistió Trump, quien destacó la valentía de los efectivos militares que realizaron la misión, en la que resaltó que "ningún militar estadounidense resultó muerto" y en la que las tropas estadounidenses no "perdieron ni una sola pieza de equipo".

En una entrevista anterior concedida con la cadena Fox News, Trump dijo que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado durante los ataques y que un par de militares resultaron además heridos, pero aseguró que nadie falleció y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.

Operación planificada desde hace meses

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine, dijo que la captura de Maduro tomó meses de ensayo y planificación, además de ser un trabajo coordinado con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Los que sobrevolaron Caracas estaban dispuestos a dar su vida por los que estaban sobre el terreno y en los helicópteros. Después de meses de trabajo de nuestros compañeros de inteligencia para encontrarlo y entender cómo se movía, donde vivía, dónde viajaba; lo que comía, lo que se ponía de ropa y cuáles eran sus mascotas”, comentó.

Caine indicó que las fuerzas norteamericanas estaban preparadas para la incursión desde principios de diciembre, pero estaban a la espera de la confluencia de varios y de condiciones meteorológicas favorables.

“Tuvimos que escoger el día correcto para minimizar el peligro a la población civil”, detalló.

El alto mando militar, al igual que Trump, no dio detalles de dónde fue capturado Maduro; pero dijo que los soldados norteamericanos lograron entrar al “centro donde estaba Maduro” y, posteriormente, fueron resguardados por drones y helicópteros.

“Maduro y su esposa se rindieron y fueron detenidos. Después se prepararon para la salida, se pidieron helicópteros para la extracción, mientras que aviones y drones proveyeron protección. Hubo múltiples encuentros con las fuerzas venezolanas. La fuerza exitosamente salió a las bases flotantes”, narró.

A su turno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que Maduro “tuvo múltiples oportunidades” para evitar su detención.

“… en cambio, él eligió actuar como un salvaje”, concluyó.

¿Cuál será el destino final de Nicolás Maduro tras su detención en Venezuela? Esto respondió Donald Trump

Respecto al destino del líder chavista y su esposa, Cilia Flores -también detenida en el operativo-; Trump respondió:

"Pronto, Maduro y su esposa enfrentarán el peso total de la justicia estadounidense. Actualmente, están en un buque que está en camino a Nueva York. Eventualmente, se tomará la decisión entre Nueva York o Miami (La Florida)".

El republicano señaló que las pruebas de los cargos contra Maduro "se van a presentar en un tribunal".

Trump expresó su sorpresa sobre el tiempo que Maduro se ha mantenido en el poder, llevando a cabo "una guerra sin cesar en contra de los Estados Unidos".

Asimismo, un juez del tribunal federal del distrito sur de Nueva York hizo público este sábado una nueva acusación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que amplía la presentada en 2020 y lo señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

La nueva acusación, conocida como "imputación sustitutiva", es una versión ampliada de la presentada en marzo de 2020 contra Nicolás Maduro que agrega nuevos cargos y nuevos imputados -incluyendo por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a uno de sus hijos-.