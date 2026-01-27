Marco Rubio advertirá ante el Senado que EE.UU. está listo para usar la fuerza si gobierno en Venezuela no coopera

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advertirá el miércoles ante el Senado que la Administración de Donald Trump está preparada para emplear la fuerza en Venezuela si la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no coopera plenamente con los objetivos de Washington, aunque espera que no sea necesario.

En el discurso -cuyos extractos fueron difundidos este martes-, Rubio subraya que supervisarán de cerca el desempeño de las autoridades interinas en el plan por etapas para restablecer la estabilidad tras la operación del 3 de enero en Caracas, que derivó en el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan”, señala el texto.

Rubio añade que la Administración “nunca rehuirá” su deber con el pueblo estadounidense ni su liderazgo en el continente americano.

El funcionario destaca que Delcy Rodríguez ha manifestado intención de cooperar: se ha comprometido a abrir el sector energético venezolano a empresas estadounidenses con acceso preferente, a poner fin al sustento petrolero del régimen cubano y a promover la reconciliación nacional con la oposición y los venezolanos en el exterior.

“Rodríguez es plenamente consciente del destino de Maduro; creemos que por su propio interés personal coincide con el avance de nuestros objetivos”, afirma.

Operación en Venezuela

Rubio defenderá ante el Senado que la acción no fue una guerra ni una ocupación, sino una “operación judicial” para capturar a “dos narcotraficantes” -en alusión a Maduro y Flores- que serán juzgados en Estados Unidos.

Insiste en que Maduro “no era un jefe de Estado legítimo”, ya que numerosos países no reconocieron su reelección en 2024 y se negó a ceder el poder pacíficamente.

La comparecencia ocurre tras declaraciones de Delcy Rodríguez esta semana, en las que rechazó aceptar “órdenes” externas de Washington y defendió que su Gobierno no se somete a injerencias, aunque mantiene canales de diálogo y respeto con Trump y Rubio.

El presidente estadounidense respondió que no había escuchado esas afirmaciones y reafirmó su “muy buena relación” con el Gobierno interino.