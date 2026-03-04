Últimas Noticias
Jean Ferrari sobre jugar en altura: “¿Qué es lo peor que te puede pasar si llevas a Argentina y Brasil a Juliaca?”

La Selección Peruana tiene amistosos confirmados con Senegal y Honduras.
| Fuente: FPF
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

La Selección Peruana evalúa jugar las Eliminatorias en la altura de Cusco y Juliaca. "Hay que utilizar todas nuestras armas", dijo Jen Ferrari.

La Selección Peruana podría apostar por jugar en altura en las próximas Eliminatorias. Jean Ferrari dejó abierta la posibilidad al afirmar que se está evaluando considerar cuatro estadios para que la 'Bicolor' afronte sus compromisos de local.

La idea, dijo el director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, es que la Selección Peruana utilice todas sus armas.

"Nosotros tenemos que utilizar todas nuestras armas y una de las armas que tenemos es una altura que no todos los países tienen, excepto Bolivia. Tenemos que saber utilizar estas herramientas. No con esto estamos diciendo que todas las Eliminatorias las vamos a jugar en altura", dijo el directivo.

"Si con Brasil y Argentina juegas en Lima y normalmente no ganas, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te los llevas a Juliaca? Lo peor es el mismo resultado, y la pregunta es: ¿y si ganas? Se podrían sacar puntos cuando normalmente no sumas ninguno", añadió en diálogo con Modo Fútbol.

Jean Ferrari afirmó que la idea es que se consideren cuatro estadios para la Selección Peruana: el Estadio Nacional, el Estadio Monumental, el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca y el estadio Inca Garcilaso de La Vega en Cusco.

"Esos son los estadios que se quieren proponer, en el camino puede aparecer otra posibilidad y se tiene que evaluar, no es a rajatabla. Es un tema que el comando técnico tiene que evaluar", apuntó Jean Ferrari.

El directivo de la FPF también mostró su preocupación por la prioridad que se le está dando a los eventos de espectáculos en el Estadio Nacional. "El Nacional es la casa del futbol peruano. Hay que hablar con el Instituto Peruano del Deporte y con el Ministerio de Educación para que se entienda que la prioridad es el fútbol", finalizó.

Selección Peruana Jean Ferrari Mano Menezez

