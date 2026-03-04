Fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió Alaska

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 remeció este miércoles el estado estadounidense de Alaska, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del sismo -sentido a las 12:54 p.m. (hora peruana)- se ubicó cerca de la isla Attu, a una profundidad de 42 kilómetros.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fuerte remezón.

Debido a la fuerte magnitud del sismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú realizó un seguimiento de los posibles efectos en nuestro país.

Según la institución, el fenómeno no generó alerta de tsunami en el litoral peruano.



#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

04-03-26 12:54:37

Magnitud: 6.5 Mw

Referencia: 219 km ESE of Attu Station, Alaska

Profundidad: 42.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/XzAqihBUzE — Hidrografía Perú (@DHN_peru) March 4, 2026

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.