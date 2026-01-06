"Viola la soberanía del país": Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU se pronuncia por intervención de EE.UU. en Venezuela

Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció este martes respecto a la operación militar desplegada por Estados Unidos (EE.UU.) en Caracas, el último sábado, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y varios estados venezolanos bombardeados.

En un artículo de opinión publicado hoy en el diario británico The Guardian, Türk señaló que dicha operación militar "socava un principio fundamental del derecho internacional, acordado después de los horrores de dos guerras mundiales y el Holocausto: los Estados no deben usar la fuerza para perseguir sus reivindicaciones territoriales o demandas políticas".

"Estoy profundamente perturbado por estos acontecimientos y por algunas de las reacciones que he presenciado. Está surgiendo una narrativa que busca justificar la intervención militar estadounidense como respuesta al terrible historial de derechos humanos del gobierno de Maduro", indicó.

Asimismo, el alto comisionado recordó que su oficina "ha condenado desde hace tiempo las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas" y ha exigido "el fin de los juicios injustos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución de opositores políticos y las amplias restricciones a la libertad de expresión y de reunión" en Venezuela.

"Nuestro monitoreo e informes detallados tenían como objetivo impulsar la acción. Cuando un Estado viola los derechos humanos de su población, mi Oficina se encuentra entre quienes están encargados de dar la alarma. Corresponde a la comunidad internacional utilizar las herramientas y mecanismos legales a su disposición para que los Estados respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estas herramientas podrían incluir la influencia diplomática y la inversión en la rendición de cuentas. Sin embargo, estas herramientas y mecanismos no se desplegaron eficazmente para influir en el Gobierno de Venezuela", afirmó.

La intervención militar "contraviene la soberanía venezolana y la Carta de la ONU"

Türk remarcó también que "lejos de ser una victoria para los derechos humanos", la intervención militar en Caracas "contraviene la soberanía venezolana y la Carta de la ONU".

Además, "daña la arquitectura de la seguridad internacional, haciendo que todos los países sean menos seguros" y "envía la señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran y debilita el único mecanismo que tenemos para prevenir una Tercera Guerra Mundial: las Naciones Unidas". "Ningún engaño ni distracción puede alterar estos hechos", subrayó.

"Los derechos humanos de los venezolanos no son moneda de cambio ni un punto a ganar [...] Los derechos humanos deben ser fundamentales para el futuro de Venezuela, no una cuestión de último momento, relegados a un segundo plano ante las negociaciones sobre la explotación de combustibles fósiles. El futuro del país debe ser decidido por su gente", aseveró.

"En términos más generales, los derechos humanos no pueden tratarse como una pelota de ping-pong ideológica. No podemos permitir que nuestros derechos sean instrumentalizados: invocados cuando convienen y vilipendiados cuando no. Temo por las personas de la región y del mundo que están profundamente alarmadas por lo que esta violación del derecho internacional implica para su propia seguridad. No se trata de elegir entre una intervención unilateral contraria al derecho internacional o ignorar años de violaciones de derechos humanos. Necesitamos más fidelidad al derecho internacional en todo el mundo, no menos", acotó.

Finalmente, el alto comisionado consideró que la sociedad venezolana "necesita sanación" y justicia "para superar la polarización y reparar su tejido social y económico". "No necesita militarización, violencia ni mayor incertidumbre e inestabilidad", sostuvo.

"Ante todo, Venezuela necesita que la comunidad internacional deje de hablar de los derechos humanos y defienda la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. La alternativa tendrá consecuencias terribles en todo el mundo", puntualizó.