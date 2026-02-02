Últimas Noticias
Rusia insta a Estados Unidos a liberar a Nicolás Maduro y su esposa

Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La Cancillería rusa argumentó que se debe garantizar al país latinoamericano "el derecho a determinar su propio destino".

El Ministerio de Exteriores ruso instó este lunes a Estados Unidos a liberar a Nicolás Maduro y a su esposa, capturados por el ejército estadounidense el pasado 3 de enero.

"Instamos una vez más a los líderes estadounidenses a liberar al jefe de Estado venezolano legítimamente electo y a su esposa", comunicó el Ministerio de Exteriores, citado por la agencia de noticias rusa TASS.

De este modo, Moscú "reafirma su apoyo incondicional a las autoridades constitucionales de Venezuela en la protección de la soberanía estatal y los intereses nacionales".

La diplomacia rusa está convencida de que se debe garantizar al país latinoamericano "el derecho a determinar su propio destino".

"En las circunstancias actuales, celebramos la determinación del gobierno bolivariano de garantizar la unidad política interna, mitigar los riesgos de una crisis constitucional y crear las condiciones necesarias para un mayor desarrollo pacífico y estable", añadieron.

Según Exteriores, la postura de Rusia es de "apoyo inquebrantable" con la "intención de continuar una cooperación estrecha" con Caracas.

La semana pasada, el Partido Comunista ruso anunció la creación un comité para luchar por la liberación del presidente venezolano, quien defiende su inocencia ante la justicia estadounidense en Nueva York acusado de narcotráfico.

Aunque el Ministerio de Exteriores ruso condenó las acciones de EE. UU., el presidente ruso, Vladímir Putin, evitó hacerlo abiertamente.

Mientras tanto, desde el Kremlin aseguran que mantendrán sus relaciones con Venezuela, donde construyeron recientemente fabricas de munición y de armas.

