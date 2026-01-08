Últimas Noticias
EE. UU.: agentes de ICE disparan y hieren a dos personas en Portland

Un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pasa junto a agentes federales mientras manifestantes se congregan frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, un día después de que una mujer muriera a tiros a manos de un agente de ICE, en Fort Snelling, Minnesota. | Fuente: EFE
Las autoridades locales aún no informan detalles sobre el contexto de los disparos, sin embargo el jefe de la policía de Portland, Bob Day, pidió a la población "mantener la calma".

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon este jueves contra dos civiles dejándolos heridos en Portland en una zona residencial, según confirmó la policía local.

Los agentes policiales de la ciudad de Portland, en el estado de Óregon, fueron notificados sobre un hombre y una mujer, no identificados, heridos por proyectiles y al llegar al lugar confirmaron que existían dos agentes de ICE posiblemente involucrados, según confirmó el departamento de la policía en su cuenta de X.

Las dos personas con los disparos tuvieron que ser enviadas a un hospital de la localidad y no existen detalles sobre su estado de salud.

Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un comunicado en X donde confirmaba que agentes de ICE estaban involucrados en el hecho, pero luego fue retirado de la plataforma.

Las autoridades locales aún no informan detalles sobre el contexto de los disparos, sin embargo el jefe de la policía de Portland, Bob Day, pidió a la población "mantener la calma".

El suceso fue registrado 24 horas después de que un agente de ICE matara a tiros a Renee Good en Minéapolis, cuyo caso ha levantado una serie de protestas contra el actuar de los agentes federales y la política de la Administración del presidente, Donald Trump, que ha desatado este tipo de altercados que le ha costado la vida a por lo menos siete personas en los últimos meses.

