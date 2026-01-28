Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Trump señala que flota enviada a Irán está lista para actuar “como con Venezuela” e insta a negociaciones

Donald Trump.
Donald Trump. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Octavio Guzmᮀ
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Mediante un mensaje en su cuenta de Truth, el mandatario estadounidense señaló que la flota está lista para cumplir su misión “con rapidez y violencia si es necesario”, por lo que pidió a las autoridades iraníes a que lleguen a un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que la flota de barcos que envió a Irán está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que en Venezuela.

A través de un mensaje en su red social Truth, el mandatario estadounidense indicó que la flota está liderada por el portaaviones Abraham Lincoln y que avanza para cumplir su misión “con rapidez y violencia si es necesario”.

“Una enorme armada se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, sostuvo.  

Trump recordó que ya pidió a Irán que lleguen a un trato respecto de sus armas nucleares, por lo que dijo esperar que el Gobierno iraní se siente a la mesa de negociaciones para un “acuerdo justo y equitativo”.

“¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡LLEGUEN A UN TRATO! No lo hicieron, y hubo la "Operación Martillo de Medianoche", una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder”, indicó.

En desarrollo

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Donald Trump Irán Estados Unidos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA