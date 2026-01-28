Trump señala que flota enviada a Irán está lista para actuar “como con Venezuela” e insta a negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que la flota de barcos que envió a Irán está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que en Venezuela.

A través de un mensaje en su red social Truth, el mandatario estadounidense indicó que la flota está liderada por el portaaviones Abraham Lincoln y que avanza para cumplir su misión “con rapidez y violencia si es necesario”.

“Una enorme armada se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, sostuvo.

Trump recordó que ya pidió a Irán que lleguen a un trato respecto de sus armas nucleares, por lo que dijo esperar que el Gobierno iraní se siente a la mesa de negociaciones para un “acuerdo justo y equitativo”.

“¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡LLEGUEN A UN TRATO! No lo hicieron, y hubo la "Operación Martillo de Medianoche", una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder”, indicó.

En desarrollo