Turquía recomienda a Estados Unidos no atacar a Irán y negociar para cerrar los conflictos

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha recomendado a Estados Unidos que no ataque a Irán y que, por el contrario, recurra a la negociación para solucionar los conflictos entre los dos países, empezando por el del controvertido programa nuclear iraní.

"Atacar a Irán es un error. Reiniciar una guerra es un error. Irán está listo para renegociar el asunto nuclear", ha dicho el ministro en una entrevista con la emisora qatarí Al Jazeera, que reproducen este miércoles los medios turcos.

En esa charla, Fidan afirma que su consejo para los "amigos estadounidenses" es ir cerrando uno a uno los temas pendientes con los iraníes.

"Comiencen con el tema nuclear y ciérrenlo, y luego pasen a los demás", recomienda el jefe de la diplomacia turca.

Las dudas sobre si el programa nuclear iraní es enteramente pacífico o no se prolongan desde hace más de dos décadas.

Un acuerdo internacional de 2015, con Barack Obama aún en la Casa Blanca, por el que Irán aceptó reducir sus esfuerzos nucleares, acabó fracasando cuando Donald Trump ganó las elecciones por primera vez y abandonó el pacto en 2018.

Trump reimpuso sanciones a Irán, que aceleró su programa atómico hasta estar cerca de poder fabricar una bomba.

Negociaciones rotas desde junio

Los nuevos intentos de negociación se rompieron el pasado junio y Estados Unidos se sumó ese mismo mes a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares de la República Islámica.

En su entrevista, Fidan opinó que plantear a Irán todos los conflictos pendientes sería visto como humillante por Teherán.

El ministro también subrayó que Irán necesita generar confianza en la región y que así se lo ha trasladado el Gobierno de ese país.

"Independientemente de nuestras ideologías, regímenes, ramas religiosas y todo lo demás, dentro del sistema de estados-nación, debemos saber cómo cooperar y trabajar juntos en nuestra región”, afirmó.