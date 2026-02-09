Los príncipes de Gales dicen estar "profundamente preocupados" por el escándalo Epstein

Los príncipes de Gales, William y Kate, están "profundamente preocupados" por las continuas revelaciones sobre el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, informó este lunes el palacio londinense de Kensington.

Esta es la primera vez que se conoce la opinión del príncipe William, heredero de la corona británica, y su esposa, la princesa de Gales, sobre el alcance del caso Epstein, el millonario que traficó a menores y jóvenes con fines de explotación sexual.

El caso Epstein ha salpicado al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, quien decidió retirarle el año pasado todos los títulos y honores y obligarle a abandonar su mansión de Royal Lodge, en los terrenos del castillo de Windsor.

Los príncipes de Gales, que siempre acaparan una gran atención mediática, añadieron que piensan en las víctimas del millonario estadounidense, que apareció muerto en su celda en agosto de 2019.

"Puedo confirmar que los príncipes han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas", dijo hoy un portavoz del palacio de Kensington, residencia oficial de William y Kate.

La opinión de los príncipes de Gales se conoció mientras William inicia hoy una visita oficial a Arabia Saudí, donde se reunirá con el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Gran parte del trabajo de la familia real en las últimas semanas se ha visto eclipsado por este escándalo, que se reavivó cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó una gran cantidad de documentos relacionados con Epstein.

Esto desencadenó más revelaciones sobre el alcance del vínculo entre Andrés y también el ahora antiguo embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el pederasta.

Acusación

Además de que Virginia Giuffre -la joven traficada por Epstein- acusó a Andrés Mountbatten-Windsor de abuso sexual cuando era menor, hace una semana los medios divulgaron una foto en la que se ve al antiguo príncipe con una segunda mujer, a la que toca mientras ella está tumbada en el suelo.

El hermano del rey ha insistido siempre que no se acordaba de Giuffre y ha recalcado que no ha cometido ninguna irregularidad.

Ayer domingo, unos documentos difundidos en EE.UU. indicaron que el expríncipe Andrés llegó a compartir en 2010 y 2011 información confidencial de su trabajo como enviado de comercio del Reino Unido con Epstein.

Una serie de correos electrónicos muestra que Andrés le remitió detalles de sus viajes oficiales a Singapur, Vietnam, Shenzhen y Hong Kong, así como informes de esas visitas elaborados por su asistente Amit Patel, poco después de recibirlos.