José María Balcázar sobre cuestionamientos en su contra por denuncias: "No hay absolutamente nada, eso está archivado"

El presidente interno, José María Balcázar, rechazó en exclusiva para RPP los cuestionamientos en su contra y dijo que carecen de sustento jurídico actual, pues, según dijo, no tiene sentencias y los procesos por los que se le señala están archivados.

Su respuesta fue luego que RPP le consultara sobre su salida del Poder Judicial por no cumplir con los estándares para seguir desempeñándose como juez, según lo determinó el Consejo Nacional de Magistratura en el año 2011.

"Yo no tengo ninguna preocupación sobre el particular y me agrada que sigan diciendo así, porque en toda la vida histórica de la humanidad también ha habido gente que se dedicaba inclusive a calumniar permanentemente. La gran pregunta debe de hacerlo [la prensa] a quienes hablan y a quienes critican por hechos de ya hace muchos años, ¿por qué no la prensa pregunta dónde está la prueba que lo han condenado al doctor Balcázar? No hay absolutamente nada. Eso está archivado inclusive. Pero como es la narrativa de pretender poner alguna duda sobre mi persona, yo no le hago caso ni le voy a hacer caso. Gente que por envidias y temas gremiales que tuve en Lambayeque, habría que preguntarle también a los amigos esos que sacan comunicaditos por aquí y por allá cuál fue la causa real", declaró en exclusiva a RPP.

"[¿Por qué le tienen antipatía?] Porque siempre hay una causa y la causa fue evidentemente gremial. Pero ese asunto, como le digo yo, ¿por qué no le dicen ustedes dónde está la sentencia? Por favor. No existe nada. Eso está archivado, más bien eso da pie para que la prensa pueda investigar", expresó Balcázar.

Pronunciamiento del ICAL

Como se recuerda, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, emitió un comunicado la tarde del miércoles 18 de febrero en donde expresaron que Balcázar "no puede ni debe ser elegido presidente del Congreso".

Ello luego de conocerse la presentación de su candidatura por parte del portavoz titular del grupo parlamentario Perú Libre, Flavio Cruz Mamani.

"Esta propuesta nos ha producido profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza a los abogados de ICAL Lambayeque, no solo en el ámbito institucional, sino también en el plano social, moral y ético", sostuvieron.

Añadieron que cuando Balcázar desempeñó el cargo de decano del ICAL "se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, tales como apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en las cuentas en distintas entidades financieras, querellas, defraudación de persona jurídica", entre otras.

Asimismo, ICAL mencionó que "existen varias denuncias penales que se encuentran en sede judicial pendiente de resolverse" contra Balcázar.

"Requerimos al Ministerio Público y al Poder Judicial, que asuman su compromiso de integridad con la sociedad peruana y den inicio al juzgamiento correspondiente, evitando su prescripción", mencionaron.