La explicación de Luis Iberico tras la roja ante 2 de Mayo: "Yo voy al balón"

Tras su polémica expulsión en el partido de ida por Copa Libertadores ante 2 de Mayo, Luis Iberico que en la jugada fue directo al balón sin intensión de golpear al rival. El jugador de Sporting Cristal criticó al árbitro afirmando que no quiso revisar la jugada con el VAR para no poner en tela de juicio su decisión de sancionarlo con roja directa.

"Yo voy directo al balón, es lo que se ve. Primero la empujo porque quiero buscar a Felipe y luego recojo el pie, pero no tenía cómo sacarlo e impacto contra el jugador un poquito. Luego de eso todo se puso un poco complicado debido a una roja tan rápida y dejar con diez hombres al equipo es difícil", dijo el jugador al arribar a Lima.

El jugador de Sporting Cristal explicó que la jugada bien puso ser revisada en el VAR pero que el árbitro se cerró pues no quiso que su decisión sea cuestionada: "No quiso, no quiso revisarla. Lo que pasa es que estaba muy cerca y, claro, ir al VAR era como que dejar en tela de juicio lo que él cobraba y se cerró en su idea y decidió que sea roja".

Dejar al equipo con 10 hombres es lo que más lamentó Luis Iberico: "Lamenté mucho dejar al equipo disminuido. Luego de eso no pude conversar mucho con el profesor Paulo Autuori, seguro lo haremos más adelante".

"La verdad que el comando técnico me ha dado mucha confianza, creo que lo estoy retribuyendo. El último partido pude hacer gol, siento que estoy jugando bien. Ante 2 de Mayo sentí que estaba haciendo un buen partido y mi confianza no va a bajar. Voy a seguir alzando, levantando, el equipo me apoya, es importante y yo confío en mí mismo también", añadió.

Ahora el celeste solo piensa en el partido del fin de semana ante Universitario de Deportes. Cremas y celestes se medirán el sábado a las 4 p.m. hora peruana en el estadio Alberto Gallardo. "Sabemos que es de tres puntos para la liga, que necesitamos sumar, así que saldremos a ganarlo", dijo el jugador.

¿Dónde ver el Sporting Crital vs Universitario en vivo por TV y streaming?

El partido entre Sporting Cristal vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.