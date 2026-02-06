Expríncipe Andrés abandona su mansión en Windsor tras conocerse más detalles de su vínculo con Jeffrey Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha abandonado su mansión de Royal Lodge, parte de la finca del castillo de Windsor, según pudo saber la cadena BBC, tras las nuevas revelaciones sobre el alcance del vínculo entre el expríncipe y el pederasta Jeffrey Epstein.

Andrés se mudó a una vivienda en Sandringham, en el condado de Norfolk, este de Inglaterra, donde vivirá de manera temporal hasta que se completen las reformas en su residencia definitiva, que al parecer será Marsh Farm, añade la cadena.

Marsh Farm es una vivienda dentro de la finca de Sandringham, donde está la mansión en la que la familia real británica pasa todos los años las fiestas navideñas. Sandringham es propiedad privada del monarca y que heredó a la muerte de su madre.

El año pasado, Carlos III despojó de todos los títulos nobiliarios a su hermano Andrés después de que saliera a la luz que apenas pagaba alquiler por Royal Lodge y sus vínculos con el fallecido Epstein.

Vínculo del expríncipe con Jeffrey Epstein

Se espera que Andrés, quien hasta el año pasado ostentaba el título de duque de York, vuelva en las próximas semanas a Windsor para recoger todas sus pertenencias, dice la BBC. Andrés fue visto a inicio de semana montando a caballo en los terrenos de Windsor después de que saliera a la luz una nueva fotografía en la que aparece tocándole el abdomen a una chica tumbada en el suelo.

El domingo, el hermano del rey fue de nuevo acusado de haber organizado en 2010 el viaje de una joven de 20 años para mantener relaciones sexuales con ella en Royal Lodge.

La identidad de la mujer no se conoce, pero su abogado relató a la BBC que, en ese supuesto encuentro, el entonces príncipe pasó la noche con la chica y al día siguiente la acompañó a tomar el té en el palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real.

El segundo hijo varón de la fallecida reina Isabel II afronta presiones para que declare en Estados Unidos sobre su relación con el millonario financiero -fallecido en la cárcel en agosto de 2019-, si bien el expríncipe ha negado siempre cualquier irregularidad.

En el año 2014, Virginia Giuffre, que se suicidó el año pasado, fue la primera mujer en acusar al hermano del monarca británico de haber sido víctima de tráfico de personas por Epstein y obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés, algo que éste siempre ha negado.

Giuffre presentó una demanda civil contra él en EE. UU. en 2021 pero el caso fue resuelto de manera extrajudicial por un valor de 12 millones de libras (13,92 euros).