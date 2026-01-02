Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Conflicto en Ucrania: ¿cómo Kiev fingió la muerte de un jefe militar para destapar espías rusos?

Kiev fingió la muerte de un jefe militar para destapar espías rusos
Kiev fingió la muerte de un jefe militar para destapar espías rusos | Fuente: EFE | Fotógrafo: 65 MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE / HANDOUT
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) informó que la muerte de Denis Kapustin, líder de un grupo de voluntarios rusos que lucha junto a las fuerzas de defensa de Ucrania contra Rusia bajo las siglas RDK, fue un montaje.

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) informó el último jueves 1 de enero que la muerte de Denis Kapustin, líder de un grupo de voluntarios rusos que lucha junto a las fuerzas de defensa de Ucrania contra Rusia bajo las siglas RDK, fue un montaje.

Kapustin, sobre el que pesaba una orden de arresto de Rusia, fue dado por muerto el pasado 27 de diciembre en el frente de Zaporiyia, en el este ucraniano, según se comunicó en un mensaje del RDK, pero este jueves el GUR hizo público un comunicado en el que se daba la bienvenida de vuelta al voluntario.

El asesinato de Denis Kapustin "fue encargado por los servicios especiales del Estado agresor ruso, que destinaron medio millón de dólares (unos 426.000 de euros) a la ejecución del crimen", señaló el GUR en su cuenta de Telegram, donde se informó de cómo se reportó la operación a Kiril Budanov, responsable de la inteligencia militar ucraniana.

"Como resultado de una compleja operación especial" preparada durante más de un mes, "se salvó la vida" de Kapustin, indicó el mensaje de Telegram.

En la operación, según informó la Unidad Especial Timur del GUR, la inteligencia militar ucraniana logró hacerse con "la suma de fondos correspondiente para que los servicios especiales rusos llevaran a cabo este crimen".

La nota de la unidad del GUR precisó que "el comandante del RDK se encuentra en territorio ucraniano y se prepara para la ejecución de tareas asignadas".

"Le felicito por su regreso a la vida", dijo Budanov a Kapustin, según recoge el mensaje del GUR.

Zelenski elige como jefe de su gabinete al actual responsable de la inteligencia militar
Zelenski elige como jefe de su gabinete al actual responsable de la inteligencia militar | Fuente: EFE | Fotógrafo: SERGEY DOLZHENKO

Zelenski elige a Budanov como jefe de su gabinete

Un día después del anuncio del montaje, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó de la elección como nuevo jefe de su gabinete de Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR).

"Me reuní con Kiril Budanov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania", reveló Zelenski en un mensaje publicado en Telegram, después de que en noviembre anunciara la dimisión del que había ocupado la dirección del gabinete del jefe de Estado, Andrí Yermak, investigado por las autoridades de lucha contra la corrupción.

"Ucrania necesita ahora centrarse más en temas de seguridad, desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, y en la vía diplomática en las negociaciones, y la Oficina del Presidente servirá para cumplir con esas tareas", abundó el mensaje de Zelenski, que valoró la "especial experiencia" de Budanov en esas áreas.

Zelenski indicó que ya encargó a Budanov, aunque no ha sido nombrado oficialmente, junto a los responsables de la seguridad nacional, el Consejo de Defensa de Ucrania y otras instituciones, "actualizar y presentar la fundación estratégica" de las defensas del Estado ucraniano.

Rol de Budanov

Budanov, actualmente de 39 años, pasó a ocupar la dirección de la inteligencia militar en 2020.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, Budanov aseguró que aceptaba la elección de Zelenski, a quien agradecía la confianza puesta en él.

"Sigo al servicio de Ucrania. Considero la posición de jefe la Oficina del Presidente otro hito de responsabilidad con el país. Es un honor y una responsabilidad para mí el centrarme en temas de importancia crítica" relativos a la "seguridad estratégica de nuestro Estado en estos momentos históricos", apuntó Budanov.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Ucrania Kiev Rusia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA