Conflicto en Ucrania: ¿cómo Kiev fingió la muerte de un jefe militar para destapar espías rusos?

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) informó el último jueves 1 de enero que la muerte de Denis Kapustin, líder de un grupo de voluntarios rusos que lucha junto a las fuerzas de defensa de Ucrania contra Rusia bajo las siglas RDK, fue un montaje.

Kapustin, sobre el que pesaba una orden de arresto de Rusia, fue dado por muerto el pasado 27 de diciembre en el frente de Zaporiyia, en el este ucraniano, según se comunicó en un mensaje del RDK, pero este jueves el GUR hizo público un comunicado en el que se daba la bienvenida de vuelta al voluntario.

El asesinato de Denis Kapustin "fue encargado por los servicios especiales del Estado agresor ruso, que destinaron medio millón de dólares (unos 426.000 de euros) a la ejecución del crimen", señaló el GUR en su cuenta de Telegram, donde se informó de cómo se reportó la operación a Kiril Budanov, responsable de la inteligencia militar ucraniana.

"Como resultado de una compleja operación especial" preparada durante más de un mes, "se salvó la vida" de Kapustin, indicó el mensaje de Telegram.

En la operación, según informó la Unidad Especial Timur del GUR, la inteligencia militar ucraniana logró hacerse con "la suma de fondos correspondiente para que los servicios especiales rusos llevaran a cabo este crimen".

La nota de la unidad del GUR precisó que "el comandante del RDK se encuentra en territorio ucraniano y se prepara para la ejecución de tareas asignadas".

"Le felicito por su regreso a la vida", dijo Budanov a Kapustin, según recoge el mensaje del GUR.