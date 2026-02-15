Callao: una persona murió y otra resultó herida tras ataque a balazos durante fiesta por San Valentín

Un muerto y un herido dejó un ataque a balazos ocurrido en medio de fiesta que se desarrollaba por el Día de San Valentín.

El hecho sucedió en el jirón Junín, en la zona de Manuel Dulanto, en la Provincia Constitucional del Callao.

Según los vecinos, se estaba realizando una fiesta tranquila cuando un desconocido, que vestía una polera oscura, llegó y realizó varios disparos contra un hombre que participaba en el evento.

Las balas también impactaron a una mujer que se encontraba en la reunión.

Ambas personas fueron trasladadas al Hospital San José del Callao; sin embargo, se confirmó la muerte del hombre que se dedicaba a la animación de eventos, según informaron los vecinos.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Hasta el momento, se sabe que el autor del ataque escapó a bordo una motocicleta conducida por su cómplice.

La Provincia Constitucional del Callao registra 18 homicidios en lo que va del 2026, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones.