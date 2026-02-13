José Jerí fue invitado a cumbre de líderes regionales convocada por Estados Unidos

La cumbre se celebrará el 7 de marzo en Miami y reunirá a líderes de América Latina y el Caribe.

El presidente de la República, José Jerí, fue invitado por su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a participar en una cumbre de alto nivel que reunirá a mandatarios de América Latina y el Caribe el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami.

A través de un comunicado, la Cancillería indicó que el encuentro se perfila como el primer foro regional de líderes del hemisferio occidental bajo el actual mandato estadounidense.

Asimismo, señaló que asistirán los jefes de Estado de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, entre otros líderes de la región.

El foro tiene como objetivo fortalecer los lazos de cooperación estratégica en materia de seguridad, así como promover metas de desarrollo compartido y estabilidad democrática.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó que la invitación extendida al Perú se da en el contexto de la conmemoración del bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Este hito -afirmó- subraya una trayectoria de amistad basada en valores compartidos, respeto mutuo y una agenda bilateral orientada al beneficio de sus pueblos.

