Legisladores se pelearon a golpes en Turquía: oposición intentaba impedir la juramentación del ministro de Justicia

Legisladores de la oposición socialdemócrata y del partido islamista AKP, este último del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se agarraron a golpes este miércoles en medio del Parlamento Turco. La razón: los primeros intentaron evitar que el nuevo ministro de Justicia, Akın Gürlek, subiera al estrado para jurar al cargo.

El incidente se produjo cuando los legisladores del CHP, el principal partido de la oposición, ocuparon el estrado para intentar impedir la juramentación de Gürlek. Sin embargo, los islamistas intentaron desalojarlos para permitir que el recién nombrado ministro de Justicia subiera para concluir la ceremonia.

El presidente del Parlamento suspendió la sesión durante quince minutos ante el violento espectáculo.

¿Nombramiento inconstitucional?

El CHP acusa a Gürlek de haber lanzado investigaciones políticamente motivadas contra el partido cuando fue fiscal jefe de Estambul, entre ellas las que han llevado a prisión a varios alcaldes de ese partido.

Además, consideran que la decisión de Erdogan de nombrarlo ministro es inconstitucional, ya que Gürlek aún ejerce de fiscal.

El canal NTV News ha informado de que a uno de los diputados del CHP le rompieron la nariz durante la trifulca.

Tras la pausa ordenada por el presidente del Parlamento, el nuevo ministro juró el cargo rodeado por diputados del partido de Erdogan.

Luego de la discusión, subió al estrado para asumir su nueva función el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi.