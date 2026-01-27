Peruanos en el exterior: todo lo que debes saber para votar en las Elecciones 2026

El pMás de un millón de peruanos en el extranjero podrán votar este 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. Conoce cuándo se publican los locales de votación, qué requisitos debes cumplir y dónde revisar a los candidatos habilitados.

Un total de 1,210,813 peruanos que viven en el extranjero están habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026 del próximo 12 de abril. En esta jornada, los peruanos que residen en el exterior no solo votarán por la plancha presidencial, sino que también podrán escoger a dos diputados y un senador que los representarán exclusivamente en el próximo Congreso Bicameral.

Esta modalidad se implementó desde el 2021 y, de cara a las Elecciones Generales 2026, cobra mayor relevancia con el retorno a un Congreso bicameral, ya que refuerza la importancia de la participación de este grupo de ciudadanos en los comicios, explicó Maruja Hermoza Castro, presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2.

"En estas Elecciones Generales 2026, los peruanos en el extranjero van a estar representados en el Parlamento y los congresistas elegidos tendrán como población objetivo a los peruanos en el extranjero. Es decir, que estos ciudadanos estarán visibilizados, van a tener presencia y van a tener a legisladores pensando en sus necesidades porque son distintas a las de los peruanos dentro del país. Por eso es muy importante que este 12 de abril, (los peruanos que viven en el exterior) se aproximen a las urnas y ejerzan su derecho al voto para ser visibles en la toma de decisiones en las políticas públicas", señaló la vocera del JNE.

Cabe precisar que en la cédula que se entregará a los peruanos que viven en el exterior deberán elegir los siguientes cargos públicos:

Plancha presidencial (elegirán a presidencia y vicepresidentes) Senadores a nivel nacional (pueden elegir hasta dos candidatos preferenciales) Senador para Peruanos en el Extranjero (puede elegir un candidato preferencial) Diputados para Peruanos en el Extranjero (pueden elegir hasta dos candidatos preferenciales) Parlamentario Andino a nivel nacional (pueden elegir hasta dos candidatos preferenciales)

¿Cuáles son los requisitos para votar en el extranjero?

Según la normativa electoral, pueden votar los ciudadanos peruanos mayores de 18 años que tengan una dirección en el extranjero registrada en su DNI, siempre que dicha información haya sido actualizada antes del 14 de octubre de 2025, fecha en la que se cerró el padrón electoral.

En el caso de los ciudadanos que tienen su DNI con una dirección en el Perú, en otro país o en una ciudad distinta en la que residen, su mesa de votación será asignada al distrito que figura en su documento y no podrán votar en el exterior.

Es preciso señalar también que, si bien, el 12 de abril, las mesas de votación funcionarán entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde; desde el Ministerio de Relaciones Exteriores recomiendan que los electores estén atentos a la información oficial de sus consulados para confirmar el horario de votación en su ciudad.

"Los horarios de votación, de acuerdo a cada zona horaria, serán desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los países que están en una zona horaria distinta (al Perú) van a comenzar a votar mucho antes del día de las elecciones en el Perú. Por ejemplo, en Japón, Indonesia o Australia, las personas votarán el 12 de abril allá, pero en Perú recién será sábado 11, porque se aplica el horario de cada localidad", preciso Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Qué países concentran la mayor cantidad de peruanos habilitados para votar?

De acuerdo a los datos del Padrón Electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los países con mayor presencia de peruanos habilitados para votar son:

País Peruanos habilitados para votar Estados Unidos 368,185 España 219,544 Argentina 145,893 Chile 137,987 Italia 123,185

Sin embargo, debido a la distancia y las complicaciones logísticas, la participación de los peruanos en el exterior aún no es la más óptima, menciona Pedro Bravo, vocero de la cancillería. "En la primera vuelta la participación de los peruanos en el exterior suele ser del 29% o 30% en promedio, lo que no es una cifra mala en comparación con otros países latinoamericanos, pero no es lo ideal que sería un poco más del 50% y ese es nuestro objetivo. Por ejemplo, Ecuador, México o Bolivia llegan a un 10% o 15% de participación electoral. Es decir, de cada 100 habilitados en esos países, 15 o 10 son los que votan", detalló el funcionario.

Sobre la participación electoral agregó que hacia la segunda vuelta la expectativa crece y suele llegar al 40% de asistencia. "Estamos tratanto de tener más locales de votación, y estamos empezando la campaña informativa en enero, cuando normalmente eso se hacia a fines de febrero o comienzo de marzo. Queremos empezar con esto más temprano para dar información a nuestros connacionales, vamos a tener una aproximación a las asociaciones de peruanos y así incentivar a que vayan a votar", señaló.

¿Si un peruano en el exterior no acude a votar pagará una multa?

De acuerdo con Maruja Hermoza, vocera del JNE, los peruanos en el extranjero que no acudan a votar no pagan multa, pese a que el voto sigue siendo obligatorio. "Esto porque, precisamente, se entienden las dificultades como la distancia y el traslado. Pero nosotros invocamos a su deber cívico que les va a dar un poder y se va a reflejar en el resultado de las elecciones. Invocamos a no desentenderse del país o de su familia, del arraigo que tenemos con nuestra patria y hacer ese esfuerzo. De repente organizarse y hacer un paseo familiar después de votar, o pensar y proyectarse en un reencuentro entre amigos o familiares que probablemente van a coincidir en el local de votación", señaló Hermoza.

Sin embargo, precisó que los peruanos en el exterior que son elegidos miembros de mesa y no cumplen con su deber sí deberán pagar una multa. Según la ONPE la sanción económica por no asistir o no conformar la mesa de votación es de S/ 275. El monto es independiente de si la persona fue designada como presidente, secretario, vocal o suplente.

¿Cuándo se conocerán los locales de votación?

Desde la Cancillería informaron a RPP que ya se han implementado 121 oficinas consulares que organizarán -en conjunto con la ONPE- las Elecciones Generales 2026 y que están a cargo de 218 locales de votación en todo el mundo, lo que representa un aumento respecto a las últimas elecciones. "En comparación con el 2021 hemos aumentado 24 locales de votación adicionales para dar mayor posibilidad a que los votantes puedan ejercer el derecho al sufragio", detalló Pedro Bravo, vocero de la entidad.

Y ¿cuándo se podrá conocer la lista de locales de votación? "Nosotros (Cancillería) lo vamos a conocer este viernes 30 de enero, porque es el plazo máximo que nos hemos puesto con la ONPE para que las 121 oficinas consulares nos digan dónde van a estar los locales de votación. Ya los tenemos, pero hay un porcentaje marginal -entre 20 y 30- que, si bien tienen reservado el local, tienen que pagar el alquiler. Mientras que no lo paguen no se puede confirmar al 100% qué local es. Esta semana reciben el dinero, hacen la reserva y nos confirmarán el local", explicó Bravo.

En esa línea, anunció que durante la primera semana de febrero, se publicará la lista de locales de votación para los ciudadanos en general. "Esperamos que la próxima semana ya estén todos o casi todos los locales de votación y el público lo podrá conocer, no me atrevo a decir si el lunes o el martes, pero en el transcurso de la próxima semana ya todo esto va a estar cargado en la página web Tu Voto Cruza Fronteras", indicó.

El funcionario agregó también que se ha solicitado información más detallada a los consulados, como la cantidad de personas que acuden en transporte al local de votación, los medios de transporte público disponibles, los paraderos cercanos, así como la existencia de estacionamientos u otras facilidades, a fin de comunicar estos datos de manera oportuna a la ciudadanía.

¿Cómo saber quiénes son los candidatos?

En la plataforma de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se puede revisar quiénes son los candidatos a Senadores para Peruanos en el Exterior y Diputados para Peruanos en el Exterior.

De esta manera, los ciudadanos peruanos que viven fuera del país pueden enterarse sobre su historial, trayectoria, educación, experiencia laboral, antecedentes e ingresos y bienes.

Para revisar el contenido solo deben elegir el partido político que les interese, luego la sección de "Senadores" o de "Diputados", seleccionar el rubro de "distrito múltiple" y luego elegir la opción de "Peruanos en el extranjero".