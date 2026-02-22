Melcochita recuerda el legado de Willie Colón: “Era un bonachón, una leyenda de la salsa”

El comediante y sonero peruano evocó anécdotas personales con el histórico 'Malo del Bronx' tras su fallecimiento, destacando su generosidad, talento creativo y legado imborrable en la salsa.

El sábado 21 de febrero, el mundo de la música latina quedó de luto tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa. Conocido como el 'Malo del Bronx', el trombonista, compositor y productor dejó un legado que marcó a generaciones de músicos y oyentes en todo el mundo.

Tras conocerse la noticia, cantantes y compañeros de Colón expresaron su pesar y le rindieron homenaje. Entre ellos estuvo Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, quien se comunicó con el programa Siempre en casa de RPP, en conversación telefónica desde Estados Unidos, para recordar al músico desde una mirada cercana y profundamente humana.

La persona detrás del mito

Melcochita compartió recuerdos de sus primeros encuentros con Willie Colón en Nueva York. “Era una persona liberal. Cuando recién llegué, trabajaba haciendo coros con Wilfrido Vargas. Él me escuchó cantar. Le dije: 'Maestro, ¿cree que sirvo para sonero?'. Me dijo: 'Mira, Remolacha (así me llamaba). Eso no se estudia. Eso, nace'", recordó.

Durante años se habló también del fuerte temperamento del intérprete de Idilio, algo que Melcochita contextualizó sin negar su exigencia profesional. “La gente siempre hablaba, pero él era bonachón, chévere. Por su puesto, cuando ensayaba y faltaba alguien, se ponía bravo”, explicó.

Un creador que transformó la salsa

Para Villanueva, el aporte de Colón va mucho más allá de su figura como intérprete. “Era una persona muy creadora, tiene composiciones bravas. No era un cantante como Héctor Lavoe, Adalberto Santiago o Pete ‘El Conde’ Rodríguez. Tenía una voz más comercial, sin vibrato, pero todo lo que cantaba pegaba. Le daba ese sabor a la salsa”, señaló.

Melcochita destacó que Colón supo reinventarse, producir, componer y construir un sonido propio que lo convirtió en un referente absoluto del género. "Debemos recordarlo como una leyenda, un ícono, como a Héctor Lavoe, Pete ‘El Conde’, Johnny Pacheco. Willie Colón es uno de los grandes, una leyenda de la salsa”.

Muere Willie Colón, leyenda de la salsa

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón", anunció su familia en resdes sociales. "Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, celebramos el regalo eterno de su música y los recuerdos que vivirán por siempre”, indicaron.

La cantante peruana Daniela Darcourt dedicó emotivas palabras al músico: “Estamos despidiendo a un grande. El cielo gana una estrella salsera más. Durante sus 75 años de vida nos regaló éxitos y gloria para la salsa”, expresó.

Por su parte, el Grupo Niche resaltó su impacto cultural: “Canciones que marcaron generaciones y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre. Su música seguirá viva en cada rincón donde suene una clave”.

Finalmente, Rubén Blades expresó su sorpresa y condolencias: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer. Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame".

