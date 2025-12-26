París: tres mujeres heridas con un cuchillo en el metro; el presunto agresor fue detenido

Tres mujeres fueron heridas con un cuchillo el viernes 26 de diciembre en el metro de París por un hombre que se dio a la fuga antes de ser detenido en Val-d'Oise, en la región parisina, indicó a la AFP la fiscalía parisina.

Los atentados tuvieron lugar en estaciones de la línea 3, Arts et Métiers, République y Opéra, en pleno centro de París, "entre las 16:15 y las 16:45", indicó a la AFP el operador del transporte público parisino.

El presunto autor, de 25 años, fue identificado gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad. La policía ya lo conocía por diversos delitos, incluidos daños a la propiedad, según declaró el fiscal.

"La utilización de la geolocalización en su teléfono móvil permitió su detención a última hora de la tarde en el Valle del Oise", añadió la fiscalía.

Se ha abierto una investigación, a cargo de los servicios regionales de seguridad del transporte (SRT), por intento de homicidio voluntario y violencia voluntaria con arma.

Según la jefatura de policía parisina, el sospechoso fue detenido "a las 18:55 por el servicio de investigación, asistido por agentes de la policía del Valle del Oise".

Las víctimas atendidas

Dos de las "víctimas fueron atendidas por los servicios de emergencia y trasladadas a un hospital sin condiciones que pusieran en peligro su vida", mientras que la tercera se presentó en el hospital, indicó la prefectura de policía.

Un periodista de AFP vio a una mujer siendo atendida por un equipo de seguridad en un andén de la línea 3 de la estación République. Tenía una lesión en la pierna y estaba visiblemente conmocionada.

El prefecto de la policía parisina, Patrice Faure, elogió "la reacción y la movilización de sus servicios para la intervención y la detención del individuo sospechoso de ser el autor de estos hechos".

"Se han desplegado equipos de seguridad como refuerzo para asegurar la línea 3", indicó un comunicado del sistema de transporte público integrado RATP.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, llamó la semana pasada a los prefectos y responsables de seguridad a ejercer "máxima vigilancia" ante la proximidad de las festividades de Año Nuevo, según un telegrama visto por AFP.

Debido al "elevado nivel de amenaza terrorista" y a los "riesgos de desórdenes públicos", el ministro pidió a las autoridades locales "reforzar las medidas de seguridad en todo el territorio" estableciendo "una presencia visible y disuasoria"

El funcionario había pedido expresamente que se prestara "especial atención" al transporte público.