Muere a los 72 años Jean-Louis Gasset, extécnico del Marsella y segundo entrenador en el PSG

El entrenador francés Jean-Louis Gasset, extécnico del Marsella, exseleccionador de Costa de Marfil y antiguo adjunto del PSG, falleció este viernes a los 72 años, tras una extensa carrera en el fútbol, primero como jugador y, sobre todo, como entrenador, anunció el Montpellier, el club de su formación.

Gasset, quien fue adjunto de Luis Fernández y, especialmente, de Laurent Blanc, está considerada una de las figuras más entrañables del balompié francés por sus valores humanos y carácter tranquilo que han sido rememorados este viernes por buena parte del fútbol de este país.

"Él marcó por su profesionalismo, amabilidad y voluntad de transmitir. Ha sido además un formidable símbolo de la cantera del Montpellier, algo que ha exportado a grandes clubes como el PSG, el Espanyol de Barcelona (como adjunto de Luis Fernández en la 2003-2004), el Saint-Étienne y el Olympique de Marseille. También en Francia como adjunto de Laurent Blanc", indicó el club sureño.

Acompañado por su inseparable gorra y muchas veces llamado para salvar a equipos en dificultades, Gasset tuvo sus dos últimas experiencias profesionales precisamente en el Montpellier (2024-2025) y en el Marsella, entre febrero y junio de 2024, periodo en el que condujo al equipo a las semifinales de la Liga Europa.



La famille Paris Saint-Germain et le football français sont en deuil : Jean-Louis Gasset nous a quittés, à l’âge de 72 ans.



Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 26, 2025

Trayectoria y palmarés

Además de haber entrenado a otros clásicos del fútbol francés como el Saint-Étienne, la carrera del legendario técnico estuvo muy unida a la del campeón del mundo de 1998 Laurent Blanc, al que acompañó, como adjunto, en el Girondins de Burdeos (2007-2010), la selección de Francia (2010-2012) y en el PSG (2013-2016).

Entre otros títulos, el dúo ganó el de Liga con el Burdeos en 2009 y otros tres entorchados ligueros con el PSG (2014, 2015 y 2016).

Gasset también dirigió a la selección de Costa de Marfil entre 2022 y 2024.

Como centrocampista, fue prácticamente un 'One Man Club' del Montpellier al haber disputado 263 partidos en 10 años (1975-1985).

L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce… pic.twitter.com/KeZgYHugeX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 26, 2025

💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset.

Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe… pic.twitter.com/F48lz1CFBT — MHSC (@MontpellierHSC) December 26, 2025