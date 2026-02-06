¿Qué implica que el Perú sea aliado principal no miembro de la OTAN?

El canciller Hugo de Zela dio detalles sobre el nombramiento del Perú como aliado principal no miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Desde Washington (Estados Unidos), De Zela destacó que la designación implica que EE. UU. y los otros 31 Estados miembros de la OTAN confían en el Perú para trabajar cercanamente.

“Esta condición la tienen pocos países en el mundo, muy pocos países en nuestra región sudamericana. Así que es algo muy positivo definitivamente para el país”, declaró en Ampliación de Noticias.

El nombramiento – continuó el canciller – permitirá que el Perú pueda recibir cooperación militar, participar en ejercicios conjuntos de la alianza trasatlántica y acceder a compra de equipos militares a un mejor precio.

“En general, de lo que se trata es de implementar, de poner en práctica un concepto que significa que se está trabajando de manera conjunta con un número muy importante de países en el mundo”, resaltó.

En contraste con los Estados miembros, el Perú -en su condición de aliado no principal- no tiene las mismas responsabilidades que los países que son parte de la OTAN. Por lo tanto, el país no está obligado a cumplir con el acuerdo de defensa mutua e, igualmente, Estados Unidos y sus socios tampoco tendrían la obligación de intervenir militarmente si nuestra nación es atacada.

Coordinaciones para las próximas visitas del papa León XIV y Marco Rubio

De otro lado, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que ha conversado con el nuevo embajador estadounidense, Bernie Navarro, para coordinar la visita al país del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Según comentó, Rubio tiene la intención de llegar a nuestra nación en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y Estados Unidos.

“Esa es una fecha que estamos todavía coordinando, yo diría que debe producirse en este primer semestre del año”, acotó.

Asimismo, el canciller dijo que el Gobierno se encuentra a la expectativa de que el papa León XIV, de nacionalidad estadounidense-peruana, confirme la fecha en la que vendrá al país.

“Tenemos entendido que existe una alta posibilidad de que esta visita se realice hacia fines del presente año. [Él] ha expresado ya privadamente su deseo de viajar a nuestro país, por lo cual no hay duda de que va a ir, pero como repito, la fecha aún no está definida”, aseveró.

Perú evalúa enviar nota de protesta a México por Betssy Chávez

En otro momento, el canciller Hugo de Zela se refirió a la polémica que se ha generado por la campaña política que ha realizado la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, a favor de la candidatura de su madre, Herminia Chino, desde las instalaciones de la Embajada de México.

Al respecto, dijo que, a su regreso a Lima, evaluará enviar una nota de protesta al Gobierno mexicano por el video que grabó Chávez promoviendo la candidatura de su madre desde su asilo diplomático.

“Es un tema del cual me he enterado en este viaje. No tengo información completa, pero es un tema que pienso analizar hoy más tarde, cuando vuelva a Lima para determinar el alcance de lo que ha tenido estas acciones de Betsy Chávez para tomar las acciones correspondientes”, finiquitó.

Cabe precisar que Chávez Chino afronta una condena de 11 años y cinco meses de prisión por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.