Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

Un tiroteo durante una operación policial contra supuestos militantes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) causó este lunes la muerte de al menos tres policías y seis presuntos integrantes de la organización en la provincia de Yalova, al sur de Estambul.

Ocho agentes y un guardia nocturno resultaron heridos, según confirmó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, quien aseguró que todas las víctimas mortales del bando yihadista eran ciudadanos turcos. La intervención se produjo de madrugada y concluyó a media mañana, en un contexto de máxima alerta de seguridad en el país.

Operativo de alto riesgo

La operación tuvo lugar en una vivienda situada en la carretera hacia la aldea de Elmalik, donde la policía había identificado a una presunta célula del EI. Unidades especiales de la vecina provincia de Bursa se sumaron al dispositivo tras el inicio del enfrentamiento. De acuerdo con las autoridades, los agentes fueron atacados desde el interior del inmueble, donde también se encontraban cinco mujeres y seis niños, que fueron evacuados con vida.

Tras el inicio del tiroteo, la Presidencia turca prohibió la difusión de imágenes del lugar y limitó la información a comunicados oficiales. El ministro del Interior calificó de “heroicos” a los policías fallecidos y subrayó que la intervención se realizó con “gran cuidado” debido a la presencia de menores.

Por su parte, el ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, anunció la apertura de una investigación dirigida por cinco fiscales, en cuyo marco se detuvo a cinco personas. El presidente Recep Tayyip Erdogan expresó sus condolencias a las familias de los agentes y reafirmó su compromiso de continuar la lucha contra los grupos extremistas “sin concesiones”.

Redadas masivas

El operativo en Yalova forma parte de una ofensiva más amplia contra el Estado Islámico en Turquía. La semana pasada, 115 presuntos miembros del EI fueron arrestados en el país, llevando a un total de 138 sospechosos vinculados a la organización incautados por la policía en el transcurso del mes pasado.

La fiscalía de Estambul advirtió recientemente de planes para perpetrar atentados durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, incluso contra personas no musulmanas. Estas alertas reavivan el recuerdo de ataques anteriores del EI en el país, como el atentado en un club nocturno de Estambul en 2017, que mató a 39, y explican el refuerzo de las medidas de seguridad en un periodo especialmente sensible.