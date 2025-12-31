Ucrania ataca con drones varias instalaciones energéticas de Rusia en Yaroslavl, Krasnodar y Tamán

Entre los establecimientos atacados, se encuentra una refinería y una terminal de petróleo.

El servicio de Inteligencia de Ucrania ha anunciado este miércoles un ataque con aviones no tripulados contra una terminal de combustible en la región rusa de Yaroslavl, al noreste de Moscú, entre otros objetivos de infraestructura energética de Rusia.

El lugar alcanzado se encuentra en la ciudad de Rybinsk, según ha explicado el SBU y "forma parte de las reservas estratégicas de Rusia" con "activos cruciales para la invasión de Ucrania por parte de Moscú".

"El SBU continúa interrumpiendo las cadenas de suministro de productos petrolíferos rusos, tanto en el extranjero como a las tropas que atacan Ucrania con precisión quirúrgica", según la fuente de Inteligencia a la agencia Ukrinform.

El Ejército ucraniano también ha confirmado ataques contra una refinería de petróleo de Tuapse, en el territorio ruso de Krasnodar, y la terminal de petróleo y gas de Tamanneftegaz, cerca de Volna, en la península de Tamán.

Rusia, de momento, no se ha pronunciado sobre estos bombardeos.