Perú expresó su respaldo a Ucrania en medio del conflicto con Rusia e hizo un llamado a una paz “justa y duradera”

El canciller Hugo de Zela durante la clausura del Año Lectivo de la Academia Diplomática del Perú 2025.
El canciller Hugo de Zela durante la clausura del Año Lectivo de la Academia Diplomática del Perú 2025. | Fuente: Cancillería | Fotógrafo: Daniel Malpica
por Redacción RPP

Así lo expresó el canciller Hugo de Zela tras una conversación telefónica con su par ucraniana, Andrii Sybiha.

El canciller Hugo de Zela sostuvo una conversación telefónica con su homónima ucraniana, Andrii Sybiha, y reafirmó la importancia de la relación bilateral y el respaldo del Perú a Ucrania, en el marco del conflicto con Rusia.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó la necesidad de que prontamente se pueda alcanzar una “paz justa y duradera”, según se señala en un post de la Cancillería en X (antes Twitter).

De Zela también hizo un llamado para que los diálogos de paz se lleven a cabo conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional.

La conversación entre el canciller Hugo de Zela y su par ucraniana se produce en un momento crítico del conflicto, pues Rusia acusó recientemente a Ucrania de atacar la residencia de Vladímir Putin.

Rusia acusa a Ucrania de ataque a residencia de Putin y advierte que revisará acuerdos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania, luego de que acusaran a Kiev de un ataque a una de sus residencias.

El anuncio del ataque lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, quien indicó que fue perpetrado en la región de Nóvgorod con 91 drones en la noche del 28 al 29 de diciembre —agregó que todos los drones fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos—.

Por otro lado, según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron hoy ambos líderes, Trump estaba "indignado" por lo ocurrido y dijo que "no se podía ni imaginar una acción tan descabellada" por parte de Kiev.

Hugo de Zela Ucrania Rusia Volodímir Zelenski Vladímir Putin

