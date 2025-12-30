Perú expresó su respaldo a Ucrania en medio del conflicto con Rusia e hizo un llamado a una paz “justa y duradera”

Así lo expresó el canciller Hugo de Zela tras una conversación telefónica con su par ucraniana, Andrii Sybiha.

El canciller Hugo de Zela sostuvo una conversación telefónica con su homónima ucraniana, Andrii Sybiha, y reafirmó la importancia de la relación bilateral y el respaldo del Perú a Ucrania, en el marco del conflicto con Rusia.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó la necesidad de que prontamente se pueda alcanzar una “paz justa y duradera”, según se señala en un post de la Cancillería en X (antes Twitter).

De Zela también hizo un llamado para que los diálogos de paz se lleven a cabo conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional.

La conversación entre el canciller Hugo de Zela y su par ucraniana se produce en un momento crítico del conflicto, pues Rusia acusó recientemente a Ucrania de atacar la residencia de Vladímir Putin.

El canciller Hugo de Zela conversó telefónicamente con su par de Ucrania, Andrii Sybiha, ocasión en la que reafirmó la importancia de la relación bilateral y el respaldo del Perú a Ucrania, en la coyuntura por la que atraviesa. Asimismo, expresó la necesidad de que prontamente se… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 29, 2025

Rusia acusa a Ucrania de ataque a residencia de Putin y advierte que revisará acuerdos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania, luego de que acusaran a Kiev de un ataque a una de sus residencias.

El anuncio del ataque lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, quien indicó que fue perpetrado en la región de Nóvgorod con 91 drones en la noche del 28 al 29 de diciembre —agregó que todos los drones fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos—.

Por otro lado, según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron hoy ambos líderes, Trump estaba "indignado" por lo ocurrido y dijo que "no se podía ni imaginar una acción tan descabellada" por parte de Kiev.