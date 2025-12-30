2025: El mundo sigue en conflicto

En 2025 distintas regiones del mundo se han mantenido en tensión. Conflictos armados que ya han cobrado la vida de miles de personas, millones de desplazados y cuantiosas pérdidas en infraestructura parece alejar el ideal de un mundo en paz. En el siguiente informe revisamos los conflictos armados que siguen marcando la agenda internacional:

Rusia y Ucrania continúan en guerra. Tras la invasión rusa en 2022 para controlar territorios ucranianos y frenar su acercamiento a Occidente, el enfrentamiento parece estar lejos de finalizar a pesar de los planes de paz de gobiernos como el de Estados Unidos. Naciones Unidas informó de que son más de 50 mil víctimas entre muertos y heridos a causa del conflicto.

En febrero, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Ambos sostuvieron una acalorada discusión que fue televisada. El mandatario ucraniano reclamó el acercamiento de Estados Unidos a Rusia, a lo que Trump respondió frontalmente.

“Estás en una muy mala posición. No tienes las cartas en este momento. Con nosotros empiezas a tener cartas / No estoy jugando a las cartas/ Ahora mismo estás jugando a las cartas. Estás apostando con las vidas de millones de personas. Estás apostando con la Tercera Guerra Mundial. Lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia este país que te ha respaldado”, indicó.

Aunque Donald Trump también se reunió en agosto con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska, para tratar la situación con Ucrania, no se llegó a ningún acuerdo.

Para el internacionalista Francisco Belaunde, luego de tres años de iniciada la guerra, a las lamentables pérdidas humanas se suma la seria afectación en la economía rusa.

“Rusia avanzando de a poquitos, pero a un costo gigantesco. Su economía está sufriendo y Ucrania se defiende, pero con muchas dificultades y bombardea territorios rusos, como digo, refinerías. Y este plan de paz de Donald Trump, que en el fondo es un plan bastante pro ruso”, señaló.

Pero mientras la agresión militar entre Rusia y Ucrania continúa, en otra parte del planeta parece que las treguas son solo declarativas, lo que mantiene bloqueado un eventual acuerdo de paz. Tal es el caso de la guerra entre Israel y el grupo terrorista de origen palestino Hamás, por el control territorial de la Franja de Gaza. El conflicto ya suma 70 mil muertos.

Aunque Estados Unidos puso en marcha un plan para pacificar Gaza, cuya primera parte incluía un alto al fuego, este no fue respetado por ambos bandos, lo que hace imposible pasar a la siguiente etapa que incluye el desarme de Hamas y la intervención de fuerzas extranjeras, como lo indica el internacionalista Francisco Belaunde.

“Los países que podrían ser parte de la Fuerza Internacional, que son países árabes o Turquía y algunos otros, dicen yo lo que quiero es mandar una fuerza internacional, pero yo no quiero tener que enfrentarme a Hamas para desarmarlos. Yo lo que quiero es intervenir una vez que Hamas se ha desarmado. Entonces eso complica todo porque Hamas no se quiere desarmar”, sostuvo.

Situación en Latinoamérica

Mientras tanto, al otro lado del mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro es considerado por Estados Unidos como el cabecilla de una organización narcoterrorista que traslada sustancias ilegales hacia Norteamérica, lo que motivó en agosto de este año un despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, frente a costas venezolanas.

Estados Unidos informó que decenas de lanchas del narcotráfico fueron destruidas paulatinamente, y que sus ocupantes ya suman más de 80 muertos. Para Venezuela, los ataques son la antesala de una intervención militar para derrocar el régimen de Maduro, quien exclamó pidiendo paz:

“No crazy war, no a la guerra loca, no crazy, no crazy war, no crazy war, please, please, please, yes peace, peace forever, peace forever!”.

El experto en derecho internacional, Miguel Porras, cuestionó las ejecuciones extrajudiciales resultado de los bombardeos:

“Que incluso si fueran gente que está traficando con droga, tendrían derecho a un juicio y ante un juicio tal vez las cortes determinarían cuáles son los límites de acción de los estados. Y en este caso no queda muy claro”, dijo.

Aunque aún no se han reportado ataques por tierra, la administración Trump a indicado que esto estaría por suceder próximamente, incrementando la tensión.

Los conflictos armados siguen siendo motivo de grave preocupación mundial en 2025, con miles de víctimas. Los esfuerzos diplomáticos se ven bloqueados por la falta de acuerdos y el desinterés por dejar las armas.