Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ucrania informa de los primeros ataques rusos a la energía desde que se declaró la tregua

La empresa eléctrica pública de Ucrania, Ukrenergo, informó sobre los ataques rusos
La empresa eléctrica pública de Ucrania, Ukrenergo, informó sobre los ataques rusos | Fuente: EFE | Fotógrafo: Rostyslav Averchuk
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El último jueves, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, dijo que su homólogo ruso, Vladímir Putin, se había comprometido a parar los ataques por una semana.

La empresa eléctrica pública de Ucrania, Ukrenergo, informó este lunes de ataques rusos contra infraestructuras energéticas del país que provocaron apagones en las regiones de Sumi y Járkov (noreste), Dnipropetrovsk (centro-este) y Cherkasi (centro).

Se trata de los primeros ataques rusos a instalaciones energéticas ucranianas desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el jueves que su homólogo ruso, Vladímir Putin, se había comprometido con él a hacer efectiva desde entonces una tregua temporal en este tipo de bombardeos.

"Rusia reanuda los ataques al sistema energético", ha escrito en su cuenta de Telegram el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko.

Trump informó que Putin se había comprometido a frenar los ataques

Trump dijo el jueves que Putin se había comprometido a parar los ataques por una semana. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, le corrigió al día siguiente aclarando que el presidente ruso había aceptado la propuesta de Trump parar los ataques únicamente hasta el domingo, cuando negociadores de Kiev y Moscú tenían planeado celebrar la segunda ronda de conversaciones de paz directas mediadas por EE.UU.

Según dijo ayer el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la segunda ronda de reuniones en Emiratos en este formato trilateral tendrá lugar el miércoles y el jueves.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Ucrania Rusia Tregua

RPP TV

En Vivo

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA