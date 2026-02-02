Ucrania informa de los primeros ataques rusos a la energía desde que se declaró la tregua

La empresa eléctrica pública de Ucrania, Ukrenergo, informó este lunes de ataques rusos contra infraestructuras energéticas del país que provocaron apagones en las regiones de Sumi y Járkov (noreste), Dnipropetrovsk (centro-este) y Cherkasi (centro).

Se trata de los primeros ataques rusos a instalaciones energéticas ucranianas desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el jueves que su homólogo ruso, Vladímir Putin, se había comprometido con él a hacer efectiva desde entonces una tregua temporal en este tipo de bombardeos.

"Rusia reanuda los ataques al sistema energético", ha escrito en su cuenta de Telegram el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko.

Trump informó que Putin se había comprometido a frenar los ataques

Trump dijo el jueves que Putin se había comprometido a parar los ataques por una semana. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, le corrigió al día siguiente aclarando que el presidente ruso había aceptado la propuesta de Trump parar los ataques únicamente hasta el domingo, cuando negociadores de Kiev y Moscú tenían planeado celebrar la segunda ronda de conversaciones de paz directas mediadas por EE.UU.

Según dijo ayer el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la segunda ronda de reuniones en Emiratos en este formato trilateral tendrá lugar el miércoles y el jueves.