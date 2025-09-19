Von der Leyen promete "responder a cada provocación" rusa y aumentar las sanciones a Moscú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió este viernes que la Unión Europea responderá "con determinación" a "cada provocación" de Rusia después de que cazas de este país hayan violado hoy el espacio aéreo de Estonia y urgió a los gobiernos europeos a aprobar la última ola de sanciones a Moscú para incrementar la presión sobre el Kremlin.

"Europa está con Estonia ante la última violación de nuestro espacio aéreo por parte de Rusia. Responderemos a cada provocación con determinación a la vez que invertimos en un flanco este más fuerte. A medida que crezcan las amenazas, también lo hará nuestra presión", escribió Von der Leyen en redes sociales.

En un mensaje similar en redes sociales, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, apuntó que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE abordarán "la respuesta colectiva a las acciones de Rusia" en la cumbre informal que celebrarán el próximo 1 de octubre en Copenhague.

"La violación del espacio aéreo estonio por parte de Rusia tres aviones militares rusos es otra provocación inaceptable", escribió Costa.

Von der Leyen pidió también a los países de la UE que den luz verde "rápidamente" al nuevo paquete de sanciones a Moscú que Bruselas ha presentado hoy - el decimonoveno desde el inicio de la guerra- con el que ha propuesto la prohibición de importar gas natural licuado (GNL) de Rusia desde comienzos de 2027 y más medidas contra barcos y refinerías que esquivan las sanciones a su petróleo.

Para atacar la economía de guerra de Rusia, sustentada en los ingresos procedentes de los combustibles fósiles, la UE propone avanzar casi un año la prohibición a las importaciones de GNL ruso en los mercados europeos, a enero de 2027 frente a un plan inicial que apuntaba a finales de ese año.

Sanciones contra el sistema Mir

La oleada de sanciones prevé también actuar contra el sistema Mir (una alternativa rusa a Visa y Mastercard) y contra los esquemas de evasión financiera de Moscú en terceros países, así como la reducción del precio máximo del petróleo a 47,6 dólares y el veto a otros 118 buques de la llamada "flota fantasma" que ayuda a esquivar las medidas restrictivas.

La violación del espacio aéreo estonio por parte de tres cazas rusos MIG-31, que ha obligado a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir, ocurre diez días después de que casi una veintena de drones rusos hicieran lo mismo en el espacio aéreo polaco y de que la Alianza derribara por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado.

Moscú violó también el pasado sábado el espacio aéreo de Rumanía, según denunció el Gobierno de ese país.

Las aeronaves rusas ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, sin planes de vuelo y con sus transpondedores apagados, según fuentes de los ministerios de Defensa y Exteriores del país báltico.

En el momento de la violación del espacio aéreo estonio, los aviones tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia.

Por ello, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea estonia de Ämari como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, "respondieron al incidente", indicó el Ministerio estonio de Defensa.