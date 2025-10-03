Secuestran a la secretaria de la junta de acción comunal del suroeste de Colombia

El hecho ocurrió en el departamento del Valle del Cauca. La Oficina de la ONU para los DD.HH. urgió la liberación inmediata de Sara Sofía González Fajardo.

Desconocidos secuestraron en el departamento del Valle del Cauca a la joven Sara Sofía González Fajardo, de 18 años, quien es secretaria de la junta de acción comunal del pueblo de San Antonio, ubicado en el municipio de Jamundí, denunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.

"Urgimos liberación inmediata, sana y salva, de Sara Sofía González Fajardo, una joven de 18 años, secretaria de la Junta de Acción Comunal de San Antonio en Jamundí", señaló la Oficina de la ONU para los DD.HH. en la red social X.

El organismo hizo un llamado a los grupos armados a "respetar la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas, entre ellas, de las personas que integran Juntas de Acción Comunal".

"Instamos al Estado a activar los mecanismos de búsqueda urgente y a tomar medidas eficaces de protección de la población, de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos", agregó la información.

En el suroeste de Colombia son particularmente fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, aunque también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.