Presidenta del Parlamento Andino dice que en Ecuador "no hay garantías" para las elecciones por violencia

Latinoamerica Cristina Reyes sobre elecciones en Ecuador: "Allí no hay garantías"

Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino | Fuente: RPP

La abogada ecuatoriana y presidenta del Parlamento Andino (2023-2024), Cristina Reyes Hidalgo, señaló este jueves que las elecciones extraordinarias presidenciales y legislativas en Ecuador se realizarán sin garantías por el nivel de violencia de las organizaciones criminales.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Cristina Reyes afirmó que el asesinato de Fernando Villavicencio, "un candidato que luchó contra la corrupción vinculadas a mafias económicas y políticas", es una muestra latente de que las cosas están muy mal en Ecuador.



"Ecuador está atravesando un proceso electoral que con el asesinato de un candidato presidencial y de otros porque quiero recordar a la ciudadanía del Perú que en el último mes no solo mataron a Fernando Villavicencio como candidato presidencial, mataron también a Agustín Intriago, alcalde de Manta (...), a un concejal de la provincia de Esmeraldas, a otro candidato a legislador, acaban de matar a un dirigente político. Esto respecto a la violencia política, cruda, y cruel que se está expresando en el Ecuador. Evidentemente allí no hay garantías. En cuanto a la organización del proceso electoral tengo mis reparos, pero el proceso no se ha detenido y se celebrará el domingo", dijo.

Foto: Partidarios del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio participan en una manifestación para exigir justicia por su muerte en Quito, el 10 de agosto de 2023. | Fuente: AFP

"Quiero sentir que vienen tiempos mejores"

Cristina Reyes argumentó que cuando hay una "ausencia de Estado" ecuatoriano, liderado por el presidente Guillermo Lasso, no da al país respuestas efectivas y reacciones contundentes ante la inseguridad ciudadana, entonces los grupos criminales seguirán pensando que pueden hacer lo que quieren.

"¿Quién está gobernando en el Ecuador? Hay un gobierno legalmente constituido o son las mafias quienes han tomado control de la ciudadanía, de la vida cotidiana en Ecuador. Obviamente quiero sentir que vienen tiempos mejores, pero hay muchísimas cosas que reformar en Ecuador, cosas que cambiar y ya se han advertido de que podrían pasar otras cosas. La fuerza pública, a través de sus autoridades dicen que darán todas las garantías a los ciudadanos, pero lo mismo dijeron del candidato presidencial que se asesinó", indicó.

Más de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados el domingo para estas presidenciales y legislativas, cuyos ganadores completarán el periodo 2021-2025, interrumpido por la "muerte cruzada" invocada en mayo por Guillermo Lasso, un mecanismo constitucional con el que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), cuando este se disponía a votar su destitución.