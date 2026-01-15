El Supremo brasileño ordenó el traslado inmediato de Jair Bolsonaro a una cárcel a las afueras de Brasilia

Alexandre de Moraes, juez del Supremo de Brasil, también ha pedido que Bolsonaro sea llevado ante una junta médica oficial para evaluar su estado clínico.

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha ordenado este jueves el traslado inmediato del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) de la sede de la Policía Federal en la que estaba recluido para cumplir la pena de 27 años por intento de golpe de Estado a la cárcel de Papuda, a las afueras de Brasilia.

De Moraes también ha pedido que Bolsonaro sea llevado ante una junta médica oficial, compuesta por médicos de la Policía Federal, para evaluar su estado clínico, las necesidades para el cumplimiento de su condena y la eventual necesidad de su traslado a un hospital penitenciario.

Para ello, deben entregar un informe en un plazo de diez días. La defensa y la Fiscalía podrían designar asistentes técnicos y formular preguntas en un plazo de 24 horas, según ha informado Agencia Brasil.

En la misma decisión, el magistrado ha autorizado varias medidas relacionadas con la salud y custodia del expresidente, incluida la asistencia médica integral (durante las 24 horas del día) proporcionada tanto por profesionales del sistema penitenciario como por médicos privados previamente colegiados, sin necesidad de notificación previa al Poder Judicial.

También ha permitido el traslado inmediato a hospitales en casos de emergencia, con posterior notificación al Supremo en un plazo de 24 horas.