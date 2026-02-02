Gustavo Petro ya está en Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este lunes a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá mañana en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.

Antes de iniciar su viaje a la capital estadounidense, para el que recibió un visado espacial luego de que el Departamento de Estado estadounidense se lo cancelara tras su inclusión en la llamada 'lista Clinton', Petro anunció que se entrevistó con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

"Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara", escribió Petro en su cuenta de X.

En la publicación el presidente colombiano se sumó, sin mencionarlo, a la convocatoria que había hecho la tarde de este domingo el senador Iván Cepeda, candidato presidencial izquierdista del oficialista Pacto Histórico, que pidió a sus seguidores manifestarse el martes en Bogotá mientras Petro se reúne con Trump.

"Que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump", escribió Petro.

Reunión después de varios roces

La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.

Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día, pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.

Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.

Otros temas en la agenda

Según la Presidencia de Colombia, Petro también desarrollará en Washington una agenda que incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.

El mandatario ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y sostendrá reuniones con empresarios del sector del cacao centradas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto.

La agenda también contempla encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral, así como una reunión con la diáspora colombiana en la biblioteca Martin Luther King, en la capital estadounidense.