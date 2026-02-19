Shia LaBeouf y Mia Goth se separaron definitivamente en 2025, según People

Se acabó el amor. Shia LaBeouf y Mia Goth, padres de una niña de 3 años, se separaron el año pasado tras más de una década de relación intermitente, según reveló la revista People.

El medio informó el 18 de febrero que la pareja —que comenzó su historia en 2012— atravesaba desde hace tiempo una dinámica “complicada”. De acuerdo con fuentes citadas por la publicación, en 2025 “no se llevaban bien y hubo mucho drama”.

Además, People señaló que el protagonista de Transformers se mudó de Los Ángeles a Nueva Orleans. Según las mismas fuentes, Goth habría alentado el cambio de ciudad, pese a que “lo ama”.

Hasta el momento, los representantes de ambos actores no han emitido comentarios oficiales.

La reciente polémica de Shia LaBeouf en Nueva Orleans

La noticia de la separación llega días después de que Shia LaBeouf fuera arrestado en el Barrio Francés de Nueva Orleans. Las imágenes del incidente, difundidas por TMZ, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Según un comunicado del Departamento de Policía local, citado por Variety, el actor “estaba causando disturbios y volviéndose cada vez más agresivo” en un local de Royal Street.

El informe señala que, tras ser retirado del establecimiento, una persona denunció haber sido golpeada con los puños cerrados. Además, el comunicado agrega que presuntamente también golpeó a otra persona en la nariz.

Actualmente, LaBeouf enfrenta dos cargos por agresión simple. Fue liberado el mismo martes y tiene programada una audiencia preliminar para el 19 de marzo.

Horas después de los hechos, el actor sorprendió al publicar el mensaje “Libérenme” en su cuenta de X la mañana del miércoles 18 de febrero, lo que desató una ola de reacciones.

Entre los comentarios destacó el del actor Gary LeRoi Gray, quien trabajó con LaBeouf en la serie juvenil Even Stevens. “Quiero que nos sentemos a conversar y darte el apoyo que necesites”, escribió.

Una relación marcada por altibajos

Shia LaBeouf y Mia Goth se conocieron durante el rodaje de Nymphomaniac: Vol. II, dirigida por Lars von Trier.

En 2016 celebraron una ceremonia en Las Vegas, aunque posteriormente se confirmó que no era un matrimonio legal. Tras anunciar su divorcio en 2018, fueron vistos nuevamente juntos en 2020 usando anillos de boda. En 2022 nació su hija, Isabel.

En una entrevista para el pódcast Real Ones, LaBeouf aseguró que su hija transformó su vida. Por su parte, Goth describió la maternidad como “una experiencia realmente psicodélica” en conversación con Elle en 2025.