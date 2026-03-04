Últimas Noticias
EE.UU. hundió barco iraní con ataque de torpedo desde un submarino, el primero desde la Segunda Guerra Mundial [VIDEO]

Esta es la primera vez que un submarino estadounidense realiza este tipo de ataque desde la Segunda Guerra Mundial.
Esta es la primera vez que un submarino estadounidense realiza este tipo de ataque desde la Segunda Guerra Mundial. | Fuente: Unplash / iStrfry , Marcus
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró que el barco de guerra iraní se encontraba en aguas internacionales. "Fue una muerte silenciosa", destacó.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció este miércoles que su país ha hundido un navío de guerra iraní con un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la II Guerra Mundial.

"Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial", indicó Hegseth en rueda de prensa.

Noticia en desarrollo...

Pete Hegseth EEUU Estados Unidos Irán Israel

