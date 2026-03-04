"Ya convivimos": Christian Thorsen no descarta casarse con Alejandra Castillo

Christian Thorsen contó hace poco que ya superó los tres años de vida que los médicos le pronosticaron cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata. En ese momento, le dijeron que la enfermedad había comprometido los pulmones, la columna, la mandíbula e, incluso, parte del cráneo. Sin embargo, dice que desde que inició un tratamiento alternativo con muérdago su estado cambió de manera notable.

Aunque el cáncer no ha desaparecido por completo, el recordado Raúl del Prado, de Al fondo hay sitio, sostiene que el tratamiento le devolvió calidad de vida y logró erradicar la metástasis. Hoy lleva una rutina con total normalidad que le permitió participar en una película y en una obra de teatro, aunque por ahora no tiene planes de volver a actuar, salvo que se trate de un proyecto muy especial.

"Tengo el cáncer todavía, pero hago mi vida sin mayores problemas. No tengo ni la metástasis ósea ni pulmonar. Tenía toda la columna, la costilla, mandíbula, base del cráneo y los dos pulmones. Eso ya no está", declaró a El Comercio.

No descartan el matrimonio

En el plano sentimental, Christian Thorsen acaba de cumplir un año una relación con Alejandra Castillo, una joven que trabaja en el rubro inmobiliario. Ella se contactó con él cuando su padre fue diagnosticado con cáncer y quería conocer más sobre el tratamiento con muérdago. Acordaron verse y desde ese primer encuentro, no volvieron a separarse.

"Hasta hoy le digo: '¿qué hace conmigo?' Es una mujer tan joven, tan llena de vida… y la conexión es única… Yo siempre viví el día a día; pero con ella aprendí a proyectarme. Eso me entusiasma y me da una alegría diferente. Es parte del regalo que me dio todo esto", expresó.

Además, la pareja no descarta formalizar su relación a través del matrimonio. "Ya convivimos, entonces, ¿por qué no? Tenía muchas ganas de tener una familia y se ha dado de una manera muy bonita", comentó el actor.

Actualmente se dedican a sacar adelante su empresa inmobiliaria llamada Thor&Cast, un nombre que fusiona los apellidos de ambos. "A veces él me acompaña a visitar clientes, cuando lo ven, vendemos más rápido”, bromea Castillo al medio.

El salto inesperado de Christian Thorsen a la televisión

El debut de Christian Thorsen a la pantalla chica ocurrió de forma anecdótica en los años 90:

De profesor a modelo: Thorsen estudió y trabajó originalmente como profesor de educación física.

La oferta del desayuno: su debut televisivo fue fortuito. Christian acudió a América TV para ofrecer un servicio de desayunos y, por su apariencia física (especialmente su altura y rasgos nórdicos, herencia de su padre danés), le preguntaron si quería trabajar con Gisela Valcárcel.

Modelo de Gisela: comenzó oficialmente como modelo en el exitoso programa Aló Gisela, donde rápidamente se ganó el cariño del público y el apodo de 'El Vikingo' debido a su ascendencia.