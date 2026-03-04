Piensa en grande: Diego Simeone destacó la "superioridad" del Atlético ante Barcelona en la Copa del Rey

Atlético sobrevivió a un gran Barcelona. Si bien el club colchonero perdió 0-3 en el Camp Nou por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, pasó a la final del torneo, gracias al 4-0 a favor que alcanzó en el primer duelo.

Con ello, el Atlético de Madrid buscará un nuevo título español de la mano de Diego Simeone en la dirección técnica. Justamente, el entrenador argentino dio una conferencia de prensa y tuvo comentarios de lo duro que fue chocar con los culés fuera de casa.

"Veníamos de dos semifinales y estábamos cerca de jugar una final nuevamente. No pudo ser porque los rivales fueron antes que nosotros y en este doble partido fuimos mejores que el Barcelona", indicó Simeone a los medios españoles.

El Atlético alcanza una nueva final

De otro lado, el popular 'Cholo' destacó la labor de sus jugadores en el cotejo de ida en el que brillaron frente a los de Hansi Flick.

"Aprovechamos el partido en el que fuimos mejores, que fue el anterior. Ellos juegan muy bien y hoy (ayer) fueron superiores. No pudimos controlar como debíamos haberlo hecho; esa pelota para que nos hizo daño y que nos llevó a un equipo que juega bien. Todo se hizo difícil", indicó.

Más adelante, el DT del Atlético sostuvo que en la ida pudieron lograr una ventaja aún mayor si es que estaban más finos en la definición.

"Me fui enojado de la ida porque pudimos hacer un gol más. Lo necesitábamos por el hombre de menos de ellos en el final. Sé de lo que son capaces estos futbolistas que tiene el Barcelona. Juegan bárbaro y juegan a otro ritmo. Nosotros somos el Atlético y estamos destinados a sufrir, a ir al límite siempre y créanme que el camino es fantástico", dijo.

Lo que fue el partido del Atlético contra Barcelona

Para este partido, el Atlético de Madrid tuvo una oncena titular conformada por Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Cardoso, Giuliano; Griezmann, Lookman y Julián Álvarez.

En tanto, el Barcelona salió con Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.