Camioneta se despistó y cayó a un abismo en Apurímac: conductor perdió la vida

Un vehículo se despistó y cayó al abismo en la carretera Mara-Haquira, a la altura de la comunidad de Ccapaccasa, en el distrito de Mara, en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. El conductor de la unidad falleció a causa del accidente, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la información policial, el vehículo siniestrado se trata de una camioneta Toyota Hilux, color blanco, de placa de rodaje VCY-777. Asimismo, la víctima fue identificada como Luciano Álvarez Quispe, de 31 años.

Según detalló la PNP, tras conocer sobre el accidente, efectivos de la Comisaría de Mara, así como personal de Serenazgo y de salud descendieron hasta el lugar donde se encontraba el vehículo, para auxiliar al conductor. Sin embargo, el hombre no presentaba signos vitales.

Ministerio Público determinará las causas del accidente

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, a fin de determinar las causas del accidente.