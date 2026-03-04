Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Camioneta se despistó y cayó a un abismo en Apurímac: conductor perdió la vida

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El accidente ocurrió en la vía Mara-Haquira, en la provincia de Cotabambas, cuando la camioneta cayó a un abismo. Pese a la rápida intervención de la Policía y personal de salud, el conductor murió en el lugar.

Apurímac
00:00 · 01:16
El conductor de la unidad falleció a causa del accidente, según informó la Policía Nacional.
El conductor de la unidad falleció a causa del accidente, según informó la Policía Nacional. | Fuente: Policía Willaq Apurímac

Un vehículo se despistó y cayó al abismo en la carretera Mara-Haquira, a la altura de la comunidad de Ccapaccasa, en el distrito de Mara, en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. El conductor de la unidad falleció a causa del accidente, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la información policial, el vehículo siniestrado se trata de una camioneta Toyota Hilux, color blanco, de placa de rodaje VCY-777. Asimismo, la víctima fue identificada como Luciano Álvarez Quispe, de 31 años.

Según detalló la PNP, tras conocer sobre el accidente, efectivos de la Comisaría de Mara, así como personal de Serenazgo y de salud descendieron hasta el lugar donde se encontraba el vehículo, para auxiliar al conductor. Sin embargo, el hombre no presentaba signos vitales.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Ministerio Público determinará las causas del accidente  

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, a fin de determinar las causas del accidente.

Te recomendamos
Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Apurímac Accidente Mara

RPP TV

En Vivo

Más sobre Apurímac

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA