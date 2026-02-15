Muñante: “No se puede pasar por agua tibia” situación de Jerí y deberá asumir la “consecuencia política”

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, señaló este domingo que José Jerí deberá asumir la “consecuencia política” por las denuncias que afronta al ser vinculado a presuntos actos irregulares, que han derivado en siete mociones de censura que serán debatidas este martes 17 de febrero.

En declaraciones a Ampliación de Noticias de RPP, el parlamentario sostuvo que no se puede pasar por agua tibia la situación del mandatario y que ante una eventual censura se tendrá que consensuar por escoger a un parlamentario con “talante democrático” para que se le encargue la Presidencia de la República hasta la transición.

“Cuando él asume la Presidencia y comenzó a designar a los ministros, nosotros públicamente, al menos mi persona, públicamente salió a saludar también las acciones que el señor Jerí estaba planteando. Lamentablemente nadie se imaginó que después iban a salir estas fotos y estos videos y eso tiene que tener una consecuencia política evidentemente, no podemos pasar por agua tibia esta situación”, dijo.

Sobre eventuales reemplazantes

El parlamentario también habló sobre los nombres que se plantean para reemplazar a Jerí ante una eventual censura, entre ellos José Cueto, que postula al Senado por Renovación Popular. Ante esta situación, Muñante dijo que él deberá decidir si renuncia a su candidatura para asumir el encargo de la Presidencia hasta julio.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que quien asuma sea María del Carmen Alva, quien ya fue presidenta del Congreso y, a su criterio, sería una opción de cara a lo que queda para que se instale un nuevo Gobierno.

“El señor Cueto decidirá si es que renuncia o no, ese es un tema estrictamente voluntario, si él no lo hace hay otros congresistas que no están postulando en estos momentos y que de alguna u otra manera cuando estuvieron en el cargo demostraron talante democrático”, dijo.

“Por ejemplo, uno de los nombres que se baraja es el de la congresista María del Carmen Alva, que ha sido ya presidenta del Congreso y que, cuando estuvo al frente de la Presidencia, se enfrentó al régimen del señor Castillo. Entonces podría ser una opción, vamos a ver qué otras opciones más existen que podrían asumir las riendas del país”, añadió.

No apoyarán un reemplazo que proponga la izquierda

En esa línea, el parlamentario manifestó que solo apoyarán a un congresista de derecha o centro para que asuma el cargo y no a ninguno que proponga la izquierda, como el caso de Perú Libre, a quienes señaló de buscar poner trabas a las mociones de censura que se impulsan contra Jerí.

“No sorprende que la congresista Kelly Portalatino apele a la vacancia, porque sabe perfectamente bien que ese es el mecanismo más idóneo en este momento para salvarle pellejo a José Jerí, porque evidentemente conseguir 887 votos es mucho más difícil, que conseguir los 66 para una censura”, sostuvo.

“Creo que hay una especie de protección o encubrimiento soterrado en las alternativas que ellos presentan, pero nosotros somos claros, vamos a ir por la moción de censura. Es lo que corresponde, lo dice la ley y creo que va en consonancia con lo que señala la población”, agregó.

Muñante también indicó que el Pleno extraordinario que se realizará este martes 17 de febrero servirá como prueba a las agrupaciones políticas en el Congreso, sobre todo por el contexto electoral. Según consideró, entonces se definirá quiénes están a favor del control político y quiénes se alinean con el encubrimiento para mantener al Gobierno.