Pirata blanquiazul: el saludo de Hernán Barcos a Alianza Lima por su aniversario y la respuesta de los hinchas

Hernán Barcos no podía faltar en el aniversario de Alianza Lima. El 'Pirata' no olvida su paso por el cuadro blanquiazul y no tardó en decir presente con un saludo para el club que está cumpliendo 125 años. Tras realizar una publicación en sus redes sociales los hinchas no tardaron en pedir su retorno a La Victoria.

"Feliz aniversario Alianza Lima. 125 años de pura historia y que no termina. Agradecido siempre y orgulloso de ser una pequeña parte de este lindo club", escribió el jugador que hoy defiende la camiseta de FC Cajamarca.

"Eres parte de nuestra historia y nunca dejarás de ser blanquiazul. Eres grande, eres líder, eres respeto. Grande Alianza Lima, Grande Hernán Barcos", escribió un hincha tras el mensaje publicado por el jugador. "Volverás Hernán, para seguir haciendo historia", escribió otro blanquiazul.

La publicación de Hernán Barcos llegó rápidamente a más de mil likes y sobrepasó los 100 comentarios en apenas dos minutos. "¡¡¡Saliste de un club que lamentable te los dirigentes no te valoraron, y aun así publicas un post por aniversario del amado club… eso solo lo hace UN GRANDE!!! Crack Barcos", fue el comentario de otro hincha de Alianza Lima.

Aparece en el afiche

Hernán Barcos publicó en sus redes sociales, junto al saludo por el aniversario, un afiche que compartió Alianza Lima en medio de los festejos por su aniversario. En él aparecen los jugadores más emblemáticos del club y entre ellos aparece el exblanquiazul. Junto a él se distinguen figuras como Teófilo Cubillas, Alejandro Villanueva, César Cueto, Pitín Zegarra, José Soto, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, entre otros.