Israel mató este viernes a 16 gazatíes pese a la entrada en vigor del alto el fuego

Israel mató este viernes a al menos 16 palestinos en la Franja de Gaza, pese a que aseguró que el alto el fuego había entrado en vigor el mediodía, según informaron los hospitales del enclave a los que llegaron los cuerpos.

Durante este viernes, la agencia palestina de noticias Wafa reportó algunos ataques aéreos contra diferentes puntos del enclave palestino.

"El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)", informó el Ejército este viernes en un comunicado.

Además, las mismas fuentes informaron de que durante la jornada de hoy los equipos de defensa civil han recuperado 99 cuerpos en diferentes áreas de la Franja de Gaza, después de que las tropas completarán esta mañana la primera retirada pactada en el acuerdo de alto el fuego.



Miles de gazatíes se desplazan hacia el norte

Tras el repliegue de las tropas a la conocida como "línea amarilla" dentro de la Franja -por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca al anunciar el acuerdo-, EFE pudo comprobar cómo miles de gazatíes comenzaron a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.



Hamás dispone ahora de 72 horas para entregar los 48 rehenes que siguen en su poder de los que Israel estima que solo una veintena siguen con vida, un plazo que vence el próximo lunes.