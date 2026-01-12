Al menos 544 muertos y más de 10 000 detenidos en las protestas en Irán, según el último balance de HRANA

La ONG con sede en Estados Unidos HRANA informó también que hay 579 casos más de muertes que “están siendo investigados”, por lo que la cifra total de fallecidos fácilmente podría superar el millar.

Al menos 544 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas hace 15 días en las principales ciudades iraníes, según el último balance publicado el domingo por la ONG con sede en Estados Unidos, Human Rights Activists News Agency (HRANA), en un comunicado.

Entre los fallecidos hay 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores, de edad y cinco civiles muertos que no estaban participando en las protestas.

El grupo advierte que hay 579 casos más de muertes que "están siendo investigados", por lo que la cifra total de muertos podría superar fácilmente el millar.

Además, 10 681 personas fueron enviadas a prisión tras ser arrestadas, según HRANA, que destaca que la suspensión del servicio de internet desde hace tres días dificulta la recopilación de información. La organización denuncia que ha contabilizado 96 casos de "confesión forzada de detenidos emitidas en medios de comunicación públicos".

Sin embargo, explica que en las últimas horas recibió una gran cantidad de documentos gráficos, principalmente de depósitos de cadáveres situados en la región de Teherán, lo que explica el "salto" en las cifras de fallecidos desde los 116 de los que informó el sábado. En concreto se refiere al gran número de cuerpos recibidos en la Organización de Medicina Legal Kahrizak de Teherán según vídeos en los que se puede ver "un gran número de cadáveres", unos 250 según estimaciones.

HRANA destaca que se han registrado protestas en 585 puntos, incluidas 186 ciudades de las 31 provincias en las que se divide administrativamente el territorio iraní.

La cifra no ha sido corroborada por las autoridades y otras organizaciones sitúan el número de fallecidos muy por debajo. Así, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informa de 192 fallecidos, aunque reconoce que "algunas fuentes hablan de más de 2 000 muertos". El grupo advierte de que al menos nueve de los fallecidos eran menores de edad.

Las ONG denuncian además que este domingo es el cuarto día sin acceso a internet, una medida impuesta por las autoridades para atajar las protestas.