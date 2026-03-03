Desarticulan seis bandas criminales durante operativo de fiscalización migratoria en el Rímac

El ministro del Interior, Hugo Begazo, encabezó un masivo operativo de fiscalización y control de ciudadanos extranjeros, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones, en donde se logró la desarticulación de seis bandas criminales.

Los intervenidos pasaron por el proceso de identificación en el complejo policial Comandante Juan Benites Luna ‘Los Cibeles’, en el Rímac.

El jefe de la Región Policial Lima Centro, general Francisco Vargas, detalló que, entre estas organizaciones, se encuentran los integrantes de 'Los Mata por Gusto', implicados en el asesinato de un hombre a las afueras de una discoteca en Chosica hace pocos días.

"Estos delincuentes hace dos días han cometido un homicidio a la altura de la discoteca Xtreme en Chosica, por lo cual, con la rápida acción por parte de la policía, se pudo ubicar y capturar a estos delincuentes que responden a (los nombres de) Yohalber Alexander Gómez Colmenares, de 23 años, y Carionela Artica Arzapalo, de 19", indicó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Más de 100 detenidos

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En tanto, durante el operativo, se intervino a 353 ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades. 114 fueron detenidos, entre ellos 14 requisitoriados.

Asimismo, se incautaron cuatro armas de fuego, 1 900 envoltorios de pasta básica de cocaína, 400 envoltorios de marihuana, 24 celulares, siete automóviles y tres motocicletas.