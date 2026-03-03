Fátima Segovia rompe su silencio y responde a rumores que la vincularon sentimentalmente con Carlos Vílchez

Fátima Segovia se pronunció acerca de los rumores de un supuesto romance con Carlos Vílchez, versiones que surgieron en 2013, cuando ambos integraban el elenco de Jorge Benavides. La modelo descartó dichas especulaciones y aseguró que el comediante nunca la invitó a subir a su vehículo.

Entre sus compañeros, Vílchez tenía la fama de invitar a actrices y modelos a la famosa ‘Sartén’, nombre con el que su automóvil fue bautizado y que él mismo mencionaba con frecuencia en los sketches de JB. De hecho, hace poco señaló que nunca cometió una infidelidad, pero llegó a admitir que sí era mujeriego.

Fátima Segovia habla de Carlos Vílchez y recuerda cómo le puso su apodo televisivo

Continuando con sus declaraciones, la creadora de contenido en OnlyFans indicó que, contrario a lo que muchos creen, Carlos Vílchez es "muy tranquilito", especialmente ahora que mantiene una relación con la comunicadora Melva Bravo.

"Es tranquilo el muchacho. Al menos a mí nunca me ha invitado a la sartén, como dicen", señaló a Trome. "Sí me he subido a su carro en algún momento, porque íbamos a Ica y él manejaba, pero Melva iba de copiloto, como debe ser. Puede ser que haya subido, pero no de mala manera".

Al referirse a Carlos Vílchez, la modelo también recordó cómo el comediante le puso su apodo televisivo, el cual mantiene hasta la actualidad.

"Yo era 'chuequita'. Hasta ese entonces, nadie se había dado cuenta, caminaba chuequito. En el sketch que estábamos grabando de la ONPE, yo salgo caminando para hacer la votación y ahí es donde me ve y dice: 'Así me gustan, chuecas'. Yo seguía caminando con mis botitas negras y ahí se quedó el apodo de 'Chueca'", relató.

Fátima Segovia cuenta cómo conoció a su esposo

Fátima Segovia también contó que conoció a su esposo a través de Facebook y que pasaron varios meses antes de concretar su primera cita.

"Sí, cuando estaba en El especial del humor. Me mandaba mensajes por Facebook, me llamó la atención su foto. Yo lo agarré 'chibolito', pues, a los 22 añitos. Él tenía 22 y yo 24. Intercambiamos WhatsApp, nos escribíamos todo el tiempo. Después de seis meses tuvimos nuestra primera cita", comentó.

Sin embargo, señaló que al inicio de la relación tuvieron algunos problemas debido a los celos y que estuvieron separados por un tiempo. "Hemos tenido altibajos, no te miento", concluyó.

Fátima ganó popularidad como actriz cómica en los programas de JB; sin embargo, dejó la televisión en 2022 para dedicarse de lleno a la creación de contenido en la plataforma OnlyFans.

