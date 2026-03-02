Alianza Atlético vs. Garcilaso: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2026?

Alianza Atlético vs. Garcilaso se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la ronda previa de la Copa Sudamericana 2026, rumbo a la fase de grupos.

El que resulte como ganador de este partido único (no habrá vuelta) entre Alianza Atlético y el Deportivo Garcilaso pasará a la fase de grupos de la Sudamericana, todo previo al correspondiente sorteo de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

¿Cómo llegan Alianza Atlético y Garcilaso a la Copa Sudamericana 2026?

El elenco de Alianza Atlético viene de empatar a cero con ADT por la Liga1, mientras que el 'Pedacito de cielo' perdió 3-2 frente a Cienciano.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso en vivo por la Copa Sudamericana 2026?

El partido está programado para el martes 3 de marzo en el Estadio Mansiche (Trujillo). El recinto tiene una capacidad para 25,036 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso en vivo por la fase previa de la Copa Sudamericana?

En Perú , el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso comienza a las 11:00 p.m.

El partido de Alianza Atlético contra Garcilaso será transmitido vía ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Roman Suárez, Piero Guzmán, Anthony Gordillo; Hernán Lupu, Germán Díaz; Ariel Muñoz, Jorge Del Castillo, Cristian Penilla; Valetín Robaldo.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.