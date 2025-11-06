Israel lanza una serie de bombardeos contra el sur de Líbano

Según el Ejército de Israel, los ataques iban dirigidos contra "objetivos militares de Hizbulá". La agresión militar deja un muerto y al menos tres heridos.

El Ejército de Israel ordenó la evacuación de una quinta localización en el sur del Líbano, Kfar Dunin, en medio de la campaña de bombardeos emprendida esta tarde contra presuntos objetivos del grupo chií libanés Hizbulá.

"Se encuentran cerca de un edificio utilizado por el grupo terrorista Hizbulá. Por su seguridad, deben evacuar los edificios de inmediato y alejarse a una distancia no menor de 500 metros", recoge la última orden de evacuación emitida por Israel hacia Kfar Dounin.

A media tarde de este jueves, las fuerzas armadas anunciaron haber lanzado una serie de ataques contra "objetivos militares de Hizbulá" en el sur del país vecino.

Los bombardeos comenzaron minutos después de que Israel ordenara evacuar, en un radio de 500 metros, edificios en las localidades de Taib Dabba y Taybeh.

En un comunicado del portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee, el Ejército aseguraba que iba a bombardear "a lo largo del sur de Líbano", implicando más localizaciones de las detalladas en el propio texto.

Una vez iniciada la oleada de bombardeos, las fuerzas armadas han llamado a evacuar edificios en tres localidades más: Aita al Jabal y Zawtar al Sharquiyah y Kfar Dunin.

Imágenes difundidas por la Red de Noticias Quds (vinculada a Hamás y eventualmente a Hizbulá) muestran a ciudadanos de Zawtar al Sharquiyah en la calle, señalando al cielo en el momento de los bombardeos, así como las explosiones tras ellos.

Un muerto y tres heridos

Al menos una persona murió este jueves y otras tres resultaron heridas en una serie de ataques contra el sur del país bajo el mismo pretexto de atacar al grupo chií.

Poco después de que comenzara el alto el fuego en la Franja de Gaza (el 10 de octubre), Israel intensificó sus ya habituales ataques contra el Líbano, a pesar del alto el fuego vigente entre las partes desde hace cerca de un año.

Este mismo jueves, el movimiento chií alertó de que entrar en negociaciones solo sirve a los intereses de Israel e insistió en que su desarme debe abordarse en el marco de una estrategia nacional consensuada, no en respuesta al "chantaje" israelí.

Las declaraciones se produjeron después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, expresara su disposición a mantener negociaciones con Israel, una propuesta supuestamente promovida por Washington la semana pasada durante una visita de su enviada especial Morgan Ortagus al Líbano.