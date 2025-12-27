¿Por qué el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel remodelaría la dinámica regional?

“Hoy anuncié el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como Estado independiente y soberano”, anunció este 26 de diciembre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu a través de su cuenta de X.

Dijo que el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, y el presidente de la región separatista de Somalilandia, en Somalia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, firmaron una declaración conjunta “bajo el espíritu de los Acuerdos de Abraham”.

Netanyahu dijo que elogió el “su liderazgo y compromiso” de Abdullah con la promoción de la estabilidad y la paz, y agregó que éste “me agradeció esta histórica declaración y expresó su reconocimiento por mis logros en la lucha contra el terrorismo”.

El Estado de Israel, dice la publicación, planea ampliar sus relaciones con Somalilandia mediante una cooperación en agricultura, salud, tecnología y economía.

Países opuestos al reconocimiento

Los ministros de Relaciones Exteriores de Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti condenaron el reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia, indicó El Cairo apenas se conoció la decisión.

"Los ministros afirmaron su total rechazo y condena al reconocimiento por parte de Israel de la región de Somalilandia, subrayando su pleno apoyo a la unidad, soberanía e integridad territorial de Somalia", señala el comunicado de las autoridades egipcias.

Las razones de la condena son varias: desde políticas, jurídicas hasta geoestratégicas para los intereses de ciertos países.

En los mismos términos se pronunció la Unión Africana, cuyo presidente Mahmoud Ali Youssouf expresó su preocupación por la medida de Netanyahu y recordó "el respeto a la intangibilidad de las fronteras heredadas en la independencia" que es principio fundamental de la carta constitutiva del organismo regional.

A la condena su unió también el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, quien emitió un comunicado en el que indicó que el reconocimiento representa “una clara violación de las normas del Derecho Internacional”.

¿Qué es Somalilandia?

Desde 1991, Somalilandia existe como entidad independiente de facto, con su propia moneda y estructuras de seguridad, pero pertenece al territorio de Somalia, en el cuerno de África.

Disfrutó de una autonomía efectiva -y de una relativa paz y estabilidad- cuando Somalia cayó en una guerra civil, pero la región separatista no ha recibido el reconocimiento de ningún otro país.

A lo largo de los años, Somalia ha movilizado a actores internacionales contra cualquier país que reconozca a Somalilandia.

Hasta este viernes, ni la Unión Africana ni las Naciones Unidas ni ningún gobierno la admitían como Estado independiente.

Sin embargo, sí mantiene relaciones con algunos países, incluido Estados Unidos, cuyas autoridades estuvieron en la toma posesión de Abdullahi, tras ganar las elecciones en diciembre de 2024.

Los organismos han optado por mantener las fronteras que se establecieron tras el proceso de descolonización y, con ello, evitar que otros procesos de secesión en la región tomen fuerza.

Pero los líderes de Somalilandia han emprendido una campaña más fuerte para su reconocimiento internacional, que incluye la firma de un memorando de entendimiento con su vecina Etiopía en enero de este año para arrendar tierras a lo largo de su costa, con el propósito de establecer una base de fuerza marina.

A cambio, Etiopía reconocería la independencia de Somalilandia, lo cual según Somalia viola su soberanía y territorio. Abdillahi visitó Etiopía en octubre pasado, lo que también causó tensiones con los países vecinos.

Intereses en disputa

Los intereses giran por su ubicación geográfica, específicamente por su acceso al Mar Rojo y al estrecho de Bab al-Mendeb, la puerta sur del Mar Rojo y el acceso directo al canal de Suez. Por allí pasa una parte significativa del comercio global.

En cuanto a lo político, Turquía ha sido mediador entre Etiopía y Somalía para un acuerdo en el que se reconoce la totalidad del territorio de este último país, tras el memorando firmado con Somalilandia.

Turquía, que ya tiene conflicto con Israel, cuestiona la decisión de reconocer Somalilandia y dice que constituye “un nuevo ejemplo de las acciones ilegales del gobierno de Netanyahu destinadas a crear inestabilidad a nivel regional y mundial”. Así lo informó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, Oncu Keceli.

“Esta acción de Israel, cuya política expansionista persiste y que no escatima esfuerzos para impedir el reconocimiento del Estado de Palestina, equivale a una intervención explícita en los asuntos internos de Somalia”, agregó Keceli.

Para Turquía, Somalia es un país estratégico. A nivel militar, Ankara tiene la mayor base fuera de su país instalado en Somalia. En lo económico, comparten vínculos energéticos y Turquía busca ampliar sus proyectos para la perforación de hidrocarburos.