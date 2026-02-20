José María Balcázar fue citado a juicio oral por presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque

El congresista José María Balcázar juró como presidente de la República el último miércoles, 18 de febrero, luego de que el Parlamento censurara a su antecesor, José Jerí. No obstante, el flamante jefe de Estado deberá comparecer ante la justicia en junio próximo, acusado por el presunto delito de apropiación ilícita.

Los hechos se remontan a 2019, cuando Balcázar Zelada inició su gestión como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL). Según la Fiscalía, el ahora mandatario se habría apropiado de dinero de la institución, al haber dispuesto que diversos pagos de los agremiados sean depositados en sus cuentas personales.

Ante la acusación, Balcázar deberá presentarse al juicio oral en su contra que inicia el próximo 16 de junio, "bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz" en caso de inasistencia virtual o presencial a la sala de audiencias del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo. La citación fue emitida en agosto pasado.

Balcázar se habría apropiado de miles de soles, según la Fiscalía

Según las pesquisas a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo, durante la gestión de José Balcázar como decano del ICAL, este habría aperturado dos cuentas personales en la Caja Municipal Trujillo, donde se le habrían depositado los ingresos de la entidad "consistentes en colegiaturas, cuota ordinaria, fondo mortuorio y demás pagos realizados por los agremiados hasta el término de su mandato", en diciembre de 2020.

Esto, según el Ministerio Público, "sin que los haya depositado en las cuentas que maneja la citada institución, conforme lo establece el estatuto, pese a haber sido requerido por la denunciante Rosa Pizarro Piscoya", quien ejercía el cargo de directora de Economía de la institución profesional, "y por parte del denunciante Yuri Diaz Jaime", vicedecano del ICAL, "quien mediante carta de fecha 12 de enero de 2021 le requirió a fin de que proceda a hacer entrega, entre otros, del dinero recaudado perteneciente al ICAL, sin que lo haya hecho".

Según un informe pericial contable contenido en la acusación fiscal, en una de las cuentas aperturadas por Balcázar Zelada, en 2019, "se realizaron depósitos en efectivo por un total de S/ 110,763.10" y también retiros "en efectivo de S/ 27,500 y retiros con órdenes de pago por S/ 74,921, y abonos por gastos financieros de S/ 10,15". Al 31 de diciembre de ese año, el saldo de esa cuenta era de S/8,345.67.

En 2020, "se realizaron depósitos en efectivo de S/505,258.17, intereses de S/108.36, así como también se realizaron retiros en efectivo por un total de S/62,920.00, retiros con órdenes de pago por S/429,715.00 y gastos financieros de S/274.43, quedando de saldo, al 31 de diciembre de 2020, el importe de S/12,460.10". La Fiscalía indica que dicho importe fue retirado el 02 de enero de 2021 y la cuenta fue cancelada, "importe que no se ha determinado su destino por no haber contado con el acta de entrega de cargo" de Balcázar Zelada.

Con todo ello, la Fiscalía señala que "existen saldos de dinero que, al menos en la pericia contable oficial, no se ha justificado su destino, imputándosele al acusado [...] haberse apropiado ilícitamente de los ingresos del ICAL, durante el periodo 2019-2020, en que ostentó el cargo de decano [...], por cuanto este recibió de manera directa los ingresos de dicha institución, pero no los depositó en las cuentas que maneja el ICAL, pese a habérsele requerido su entrega; consecuentemente [...] el imputado debe ser juzgado en calidad de autor".

ICAL alertó sobre imputaciones contra Balcázar antes de su elección como presidente

El último miércoles, día en que se realizó la elección de José María Balcázar, el ICAL emitió un pronunciamiento en el que rechazó su candidatura al cargo y alertó de varias imputaciones en su contra.

La entidad rechazó, "de manera categórica", su postulación al señalar que Balcázar habría causado "con su inconducta, un grave perjuicio a su propio colegio profesional y, por ende, a la dignidad e imagen ilustre que debemos preservar todos los abogados del Perú".

"En ese sentido, alzamos nuestra voz de protesta [...] oponiéndonos firmemente a dicha candidatura, por razones que consideramos justificadas, sustentadas y probadas, toda vez que cuando el señor Balcázar desempeñó el cargo de decano [...] se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, tales como la apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en las cuentas en distintas entidades financieras, querellas, defraudación de persona jurídica, etc.", indica el comunicado.

El ICAL refirió que, debido a estos cuestionamientos, "previo proceso disciplinario, mediante resolución emitida [el] 13 de agosto de 2022, el Consejo de Ética del [ICAL] resolvió expulsarlo definitivamente de la orden, pronunciamiento que fue confirmado al resolver su apelación por el Tribunal de Honor" de la entidad, el 2 de diciembre de 2024.

Además, el colegio profesional remarcó que, a la fecha, Balcázar "se niega a rendir cuentas de los gastos generados durante su gestión", y advirtió que "existen varias denuncias penales" en su contra, "que se encuentran en sede judicial pendientes de resolverse (dilatas en el tiempo por su investidura y aprovechando la mal interpretada inmunidad parlamentaria".