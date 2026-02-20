Hugo García publica su conmovedora reacción al enterarse que Isabella Ladera está embarazada [VIDEO]

Después de que Hugo García e Isabella Ladera confirmaran que se convertirán en padres con una fotografía de la ecografía, la pareja decidió compartir algunos videos del momento en que se enteraron de la noticia, incluido el clip en el que el ex chico reality reacciona cuando la influencer venezolana se lo cuenta.

Hugo García pensó que Isabella Ladera le estaba haciendo una broma

Ladera preparó la sorpresa colocando ropa de bebé y pruebas de embarazo dentro de una bolsa de papel. Al principio, él pensó que se trataba de una broma, pero pronto entendió que no era así.

Todo cambió cuando Hugo extrajo las prendas y las pruebas de aquel paquete. "Cuando volteo la veo llorando. Ahí realmente entendí que no era ninguna broma. ¡Voy a ser papá", escribió el modelo en el video.

Hugo se arrodilló, rompió en llanto y abrazó a Isabella, quien seguía llorando sentada sobre un muro de piedra. "Nunca había llorado tanto por una noticia. Es el sentimiento más mágico que uno puede sentir", dijo sobre el clip que luego se volvió viral en redes sociales.

Ladera preparó la sorpresa metiendo ropa de bebé y pruebas de embarazo en una bolsa de papel. | Fuente: Instagram: Hugo García

Hugo García celebra a su estilo la noticia de que se convertirá en padre

García también compartió otro video en el que aparece en una montaña rusa sosteniendo las pruebas de embarazo. En la descripción escribió: "Ahora sí... reacción a mi estilo ¡Voy a ser papá!".

Días antes, Isabella Ladera había publicado el video de su propio descubrimiento del embarazo. "Lo esperaba, lo presentía, pero igual se sintió mágico", contó.

Además, contó cómo viene afrontando este segundo embarazo, pues, como se sabe, ella tiene una hija de cinco años, fruto de su relación anterior con el influencer Isander Pérez.

A diferencia de su primera gestación, aseguró que esta vez los síntomas son más intensos: "Tengo más náuseas, mucho dolor de cabeza, mucho sueño, mucho cambio de humor… un poquito complicado, pero es parte del proceso".

Hugo García e Isabella Ladera se conocieron a través de un evento benéfico realizado en Caracas, Venezuela, a principios de 2023. A partir de ese primer encuentro, su vínculo se fortaleció, pasando de una amistad a una relación sentimental que se oficializó públicamente en octubre de 2025.

Entre lágrimas y abrazos, el influencer mostró cómo vivió la noticia que cambió su vida. | Fuente: Instagram: Hugo García