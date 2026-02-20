A lo grande: RPP transmitirá los partidos del Mundial 2026

RPP adquirió los derechos radiales y transmitirá para todo el Perú el Mundial de Fútbol 2026, que arranca el próximo 11 de junio, en Estados Unidos, Canadá y México.

La fiesta del Mundial de Fútbol 2026 se vivirá en RPP. La radio más importante del Perú adquirió los derechos radiales y transmitirá EN VIVO Y EN DIRECTO los partidos de este importante evento deportivo para todo el país. Una noticia que alegrará a todos los fanáticos del fútbol, quienes nos acompañarán en las trasmisiones desde el inicio del torneo, el 11 de junio.

“Estamos muy emocionados en RPP, porque una vez más somos la radio oficial de la Copa del Mundo, el evento deportivo más importante del planeta. Y estaremos presentes siguiendo una tradición con presencia desde México 86. Va a ser un Mundial en tres países, la inauguración será en México y allí estará RPP como la radio oficial, estaremos presentes en ese escenario histórico”, declaró el editor de Deportes de RPP, Juan Carlos Ortecho, en Ampliación de Noticias.

RPP transmitirá todos los partidos a través de la radio y vía streaming.

“Será un Mundial muy especial con RPP. El mundial tiene ese sabor porque puedes encontrar gente de todos lados y se pueden olvidar cuestiones que no tienen nada que ver con el fútbol”, destacó el comentarista deportivo Jesús 'El Tanke' Arias.

“Muy entusiasmado que bueno que o me están viendo en vivo porque el Mundial me pone nervioso. He tenido la fortuna de cubrir mundiales y es muy emocionante por el fútbol y lo que pasa fuera de los partidos y estoy más qué feliz por la gran transmisión que hará RPP”, comentó, por su lado, el periodista deportivo Pedro García.

El Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá como partido inaugural el duelo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca y RPP estará presente con todos los detalles y la transmisión de este esperado encuentro. El Mundial termina el domingo 19 de julio con la final en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos.

El Mundial de Fútbol 2026 será la primera que tendrá 104 partidos y 48 selecciones clasificadas. Esta edición marcará la primera vez que el torneo trasciende las fronteras ya que se desarrollará simultáneamente en tres naciones.